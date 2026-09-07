Dove vedere Porto-Manchester City in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 1 8 set 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Porto vs Manchester City è trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito trovi i canali e le piattaforme disponibili per seguire la partita.

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Porto-Manchester City: martedì 8 settembre ore 21

L'Estadio do Dragão ospita una delle sfide più attese della fase a gironi di Champions League, con il Porto che affronta il Manchester City nella corsa al vertice in questa fase iniziale della Champions League 2026/27.

I Dragões arrivano all'appuntamento europeo in forma straordinaria: cinque vittorie consecutive in Primeira Liga hanno consolidato la loro posizione al comando del campionato portoghese, con Francesco Farioli che sembra aver trovato la quadratura del cerchio fin dalle prime giornate.

Dall'altra parte, il Manchester City di Enzo Maresca ha avviato la stagione in Premier League con tre successi nelle prime tre uscite, l'ultimo dei quali è arrivato in casa contro il Coventry City grazie anche all'apporto del nuovo acquisto Iliman Ndiaye, arrivato nella sessione estiva di mercato.

Maresca è sotto i riflettori come successore di Pep Guardiola all'Etihad Stadium, e questa trasferta in Champions League rappresenta già un banco di prova importante per misurare le ambizioni europee dei Citizens.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire FC Porto vs Manchester City in TV e in live streaming.

Formazioni

Il Porto si presenta con una formazione che include Diogo Costa; Jakub Kiwior, Francisco Moura, Alberto Costa, Nehuen Perez; Pablo Rosario, Victor Froholdt, Gabri Veiga; William Gomes, Andrè Silva, Pepè.. L'unica assenza forzata per i padroni di casa è quella di Jan Bednarek, out per squalifica.

Il Manchester City di Enzo Maresca si affida a Gianluigi Donnarumma tra i pali, con una linea difensiva formata da Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Josko Gvardiol e Marc Guehi. A centrocampo spazio a Elliot Anderson e al neo-acquisto Enzo Fernandez; Antoine Semenyo, Rayan Cherki e Phil Foden alle spalle di Erling Haaland. L'unico indisponibile tra i Citizens è Jeremy Doku, costretto ai box per infortunio.

Stato di forma

Il Porto arriva a questa sfida europea sull'onda di cinque vittorie consecutive in Primeira Liga, con un bilancio di 11 gol segnati e uno subito nelle ultime cinque partite. I Dragões hanno battuto il Moreirense 2-1 nell'ultimo turno di campionato, preceduto dal netto 3-0 in casa dell'Académico de Viseu. Il Manchester City ha vinto tre delle ultime quattro gare ufficiali, con l'unica sconfitta arrivata contro l'Arsenal nella Community Shield per 3-0. I Citizens hanno mostrato solidità in Premier League, superando il Coventry City 1-0, il Crystal Palace 4-1 in trasferta e il Bournemouth 2-1, segnando complessivamente sette gol nelle tre vittorie di campionato.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale alla fase a gironi di Champions League del dicembre 2020, quando la sfida all'Estadio do Dragão terminò 0-0. In quell'edizione della competizione, il City si era imposto 3-1 nella gara di andata a Manchester. Nei quattro precedenti, il Manchester City ha ottenuto tre vittorie contro una sola per il Porto, con un totale di dieci gol segnati dai Citizens contro due dei portoghesi.

Classifica













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