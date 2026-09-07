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Champions League
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Simone Giromini

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Dove vedere Porto-Manchester City in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Champions League tra Porto e Manchester City: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 1
Estadio do Dragao

Porto vs Manchester City è trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito trovi i canali e le piattaforme disponibili per seguire la partita.

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Porto-Manchester City: martedì 8 settembre ore 21

L'Estadio do Dragão ospita una delle sfide più attese della fase a gironi di Champions League, con il Porto che affronta il Manchester City nella corsa al vertice in questa fase iniziale della Champions League 2026/27.

I Dragões arrivano all'appuntamento europeo in forma straordinaria: cinque vittorie consecutive in Primeira Liga hanno consolidato la loro posizione al comando del campionato portoghese, con Francesco Farioli che sembra aver trovato la quadratura del cerchio fin dalle prime giornate.

Dall'altra parte, il Manchester City di Enzo Maresca ha avviato la stagione in Premier League con tre successi nelle prime tre uscite, l'ultimo dei quali è arrivato in casa contro il Coventry City grazie anche all'apporto del nuovo acquisto Iliman Ndiaye, arrivato nella sessione estiva di mercato.

Maresca è sotto i riflettori come successore di Pep Guardiola all'Etihad Stadium, e questa trasferta in Champions League rappresenta già un banco di prova importante per misurare le ambizioni europee dei Citizens.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire FC Porto vs Manchester City in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni FC Porto - Manchester City

4-3-3
FC Porto crest
FC Porto
POR
Formazione
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-1-4-1
99D. Costa4J. Kiwior74F. Moura20A. Costa18N. Perez13P. Rosario8V. Froholdt10G. Veiga11Pepe19A. Silva7W. Gomes1G. Donnarumma3R. Dias45A. Khusanov24J. Gvardiol6M. Guehi7I. Ndiaye5E. Anderson42A. Semenyo10R. Cherki17E. Fernandez9E. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
FC Porto

Formazione titolare

Manchester City

Allenatore

  • F. Farioli
  • E. Maresca

Il Porto si presenta con una formazione che include Diogo Costa; Jakub Kiwior, Francisco Moura, Alberto Costa, Nehuen Perez; Pablo Rosario, Victor Froholdt, Gabri Veiga; William Gomes, Andrè Silva, Pepè.. L'unica assenza forzata per i padroni di casa è quella di Jan Bednarek, out per squalifica.

Il Manchester City di Enzo Maresca si affida a Gianluigi Donnarumma tra i pali, con una linea difensiva formata da Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Josko Gvardiol e Marc Guehi. A centrocampo spazio a Elliot Anderson e al neo-acquisto Enzo Fernandez; Antoine Semenyo, Rayan Cherki e Phil Foden alle spalle di Erling Haaland. L'unico indisponibile tra i Citizens è Jeremy Doku, costretto ai box per infortunio.

Stato di forma

POR

POR - Forma

ALV
V2-0
RA
V0-2
ARO
V2-0
VIS
V0-3
MOR
V2-1
Gol segnato (subito)
11/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
MCI

MCI - Forma

ATM
V3-1
ARS
S3-0
BOU
V2-1
CRY
V1-4
COV
V1-0
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Porto arriva a questa sfida europea sull'onda di cinque vittorie consecutive in Primeira Liga, con un bilancio di 11 gol segnati e uno subito nelle ultime cinque partite. I Dragões hanno battuto il Moreirense 2-1 nell'ultimo turno di campionato, preceduto dal netto 3-0 in casa dell'Académico de Viseu. Il Manchester City ha vinto tre delle ultime quattro gare ufficiali, con l'unica sconfitta arrivata contro l'Arsenal nella Community Shield per 3-0. I Citizens hanno mostrato solidità in Premier League, superando il Coventry City 1-0, il Crystal Palace 4-1 in trasferta e il Bournemouth 2-1, segnando complessivamente sette gol nelle tre vittorie di campionato.

Precedenti

Testa a testa

FC PortoPareggioManchester City
0
1
3
Champions League
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FIN
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
FIN
Europa League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
FIN
Europa League
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
2Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

L'ultimo precedente tra le due squadre risale alla fase a gironi di Champions League del dicembre 2020, quando la sfida all'Estadio do Dragão terminò 0-0. In quell'edizione della competizione, il City si era imposto 3-1 nella gara di andata a Manchester. Nei quattro precedenti, il Manchester City ha ottenuto tre vittorie contro una sola per il Porto, con un totale di dieci gol segnati dai Citizens contro due dei portoghesi.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AteneAEK AteneAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcellonaBarcellonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualificato agli ottavi di finale




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