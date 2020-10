Dove vedere Polonia-Italia in tv e streaming

L'Italia va in Polonia per la terza giornata dei gironi di Nations League: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Dopo il pareggio interno contro la e il brillante successo in casa dell' , l' di Roberto Mancini va in per la terza giornata della Lega A di . Impegno già importante per gli azzurri, che in caso di vittoria potrebbero già prendere il largo sull'Olanda e sugli stessi polacchi.

L'Italia - reduce dal 6-0 in amichevole alla Moldavia - ha infatti 4 punti in classifica ed è al comando del gruppo 1 della Lega A di Nations League. A seguire ci sono l'Olanda e la Polonia (5-1 alla Finlandia nel test infrasettimanale) con 3. Ad aprire la terza giornata saranno proprio gli olandesi, impegnati in casa della Bosnia.

Ironia della sorte, Polonia e Italia si sono affrontate anche nella passata edizione di Nations League: all'andata le due nazionali hanno pareggiato per 1-1 a , mentre al ritorno la squadra di Mancini si è imposta per 1-0 in trasferta grazie a una rete messa a segno in extremis da Biraghi.

Altre squadre

QUANDO SI GIOCA POLONIA-ITALIA

Polonia-Italia, gara valida per la terza giornata dei gironi di Nations League, è in programma nella serata di domenica 11 settembre. Il match si disputerà allo Stadion Energa Gdańsk di Danzica, in Polonia, alle ore 20:45.

DOVE VEDERE POLONIA-ITALIA IN TV E STREAMING

Come tutte le partite dell'Italia, anche quella contro la Polonia sarà visibile sulla Rai e in particolare su Rai 1. Dopo un ampio collegamento prepartita, l'emittente di Stato trasmetterà la sfida di Danzica in diretta e in esclusiva. Telecronaca affidata ad Alberto Rimedio.

Polonia-Italia sarà visibile, sempre in diretta, non soltanto in , ma anche in : basterà collegarsi al sito della Rai, oppure scaricare l'applicazione RaiPlay, per assistere alle gesta della Nazionale di Mancini.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA-ITALIA

Mancini può contare su Bonucci e Chiellini in difesa, regia affidata a Jorginho, Locatelli scalpita per una maglia come mezzala. In attacco solito ballottaggio Belotti-Immobile con Caputo sullo sfondo, El Shaarawy e Chiesa esterni del tridente.

L'articolo prosegue qui sotto

Polonia con Milik, separato in casa al ma titolare in Nazionale, affiancato da Piatek. Szczesny e Glik spina dorsale difensiva, a destra potrebbe spuntarla il doriano Bereszynski.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Milik, Piatek.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, El Shaarawy.