Dove vedere Polonia-Albania giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Ci siamo, il momento è arrivato. Le semifinali playoff e la finalissima determineranno quali squadre europee giocheranno il Mondiale del prossimo giugno. Tra le partite intermedie previste in questo fine marzo c'è anche Polonia-Albania, prevista in terra polonia nella serata di giovedì 26 alle ore 20:45: chi vince sfida nella finale una tra Ucraina e Svezia per andare alla Coppa del Mondo di scena in Canada, Messico e Stati Uniti.

La Polonia gioca la semifinale in gara unica in casa in virtù del ranking, mentre l'Albania, che al pari dei padroni di casa ha chiuso il girone di qualificazione al secondo posto, dovrà conquistare l'ultimo atto del torneo fuori.

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POLONIA (3-4-2-1): Dragowski; Wisniewski, Kiwior, Kedziora; Wszolek, Zielinski, Slisz, Koras; Zalewski, Kaminski; Lewandowski

Forma di Polonia e Albania

Precedenti Polonia-Albania