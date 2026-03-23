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Dove vedere Polonia-Albania giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Semifinale playoff tra Albania e Polonia, in palio un posto nella finalissima che vale la qualificazione al Mondiale centro-nord americano del prossimo giugno.

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Ci siamo, il momento è arrivato. Le semifinali playoff e la finalissima determineranno quali squadre europee giocheranno il Mondiale del prossimo giugno. Tra le partite intermedie previste in questo fine marzo c'è anche Polonia-Albania, prevista in terra polonia nella serata di giovedì 26 alle ore 20:45: chi vince sfida nella finale una tra Ucraina e Svezia per andare alla Coppa del Mondo di scena in Canada, Messico e Stati Uniti.

La Polonia gioca la semifinale in gara unica in casa in virtù del ranking, mentre l'Albania, che al pari dei padroni di casa ha chiuso il girone di qualificazione al secondo posto, dovrà conquistare l'ultimo atto del torneo fuori.

Come guardare Polonia-Albania in diretta? Canale TV e streaming

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Polonia-Albania non godrà di una diretta integrale, ma potrete seguirla in tv all'interno di Diretta Gol dedicata ai Playoff Mondiali e trasmessa su Sky Sport Calcio (202), nonché visibile in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardarla ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Polonia-Albania con il tuo solito servizio di streaming, come Sky Go e NOW. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

A che ora comincia Polonia-Albania

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National Stadium, Varsavia

Notizie su Polonia, Albania e probabili formazioni

Probabili formazioni Polonia - Albania

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Urban

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • Sylvinho

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Polonia
POL
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Albania
ALB

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

POLONIA (3-4-2-1): Dragowski; Wisniewski, Kiwior, Kedziora; Wszolek, Zielinski, Slisz, Koras; Zalewski, Kaminski; Lewandowski

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Aliji; Laçi, Asllani, Ramadani; Bajrami, Uzuni, Hoxha

Forma di Polonia e Albania

POL
-Forma

Goal segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ALB
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Precedenti Polonia-Albania

POL

Ultime 5 partite

ALB

4

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

7

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5
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