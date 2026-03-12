Dove vedere Pisa-Cagliari domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Pisa non può più sbagliare. Con appena dieci partite da giocare, la squadra toscana deve cominciare a fare punti: la sfida contro il Cagliari della 29esima giornata è da vincere a tutti i costi, pena una distanza dal quartultimo che, seppur non ancora matematicamente, risulterebbe difficilmente recuperabile nei due mesi finali ancora da disputare.

Il Cagliari non è ancora salvo e spera di avvicinare la quota 40 con un successo esterno a Pisa, consapevole di come il terzultimo posto sia lontano appena 6 punti, dunque con una lotta salvezza ancora in pieno atto.

Il cammino delle due squadre nell'ultimo periodo è stato pressochè uguale, con il team sardo in grado di ottenere appena due punti nelle ultime cinque gare, mentre il Pisa fanalino di coda, solitario, ne ha conquistato addirittura solo uno.

Come guardare Pisa-Cagliari in diretta? Canale TV e diretta streaming

Pisa-Cagliari si può vedere in diretta esclusiva su DAZN, che trasmette la partita di domenica via app e sito ufficiale del servizio.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, comunque, può guardare Pisa-Cagliari del 15 marzo sul canale DAZN 1, ovvero il numero 214 di Sky: questo è possibile qualora sia stata attivata Zona DAZN.

Come guardare Pisa-Cagliari all'estero con una VPN

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Pisa-Cagliari con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Pisa-Cagliari: a che ora inizia

Serie A - Serie A Stadio Romeo Anconetani

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Marin, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Folorunsho, Kilicsoy. All. Pisacane.

Forma di Pisa e Cagliari

I precedenti tra le Cagliari e Pisa

Classifica di Pisa e Cagliari