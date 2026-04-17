Dove vedere Pineto-Arezzo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L’Arezzo continua a sognare la promozione in Serie B. A due giornate dal termine, gli amaranto di Christian Bucchi sono in vetta insieme all’Ascoli a quota 74.
Nel penultimo turno la formazione toscana giocherà in trasferta sul campo del Pineto: serve una vittoria per dare continuità ai tre punti ottenuti nel derby di domenica scorsa contro il Livorno.
Di contro, invece, gli abruzzesi, che sono già certi di un punto nei playoff che partiranno il prossimo 3 maggio.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Pineto-Arezzo in diretta? Canale TV e diretta streaming
Pineto-Arezzo verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.
Sarà possibile seguire Pineto-Arezzo anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Pineto-Arezzo: ora di inizio
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Pineto
PINETO (4-2-3-1): Tonti, Baggi, Postiglione, Frare, Borsoi, Lombardi, Germinario, Pellegrino, Schirone, Bruzzaniti, D'Andrea. All. Tisci
Probabile formazione Arezzo
AREZZO (4-3-2-1): Venturi, Perrotta, Gilli, Chiosa, Righetti, Guccione, Eklu, Chierico, Pattarello, Tavernelli, Cianci. All. Bucchi