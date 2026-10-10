Serie C - Game Week 9 10 ott 2026 - 11:30

Pineto-Reggiana sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita.

Come vedere Pineto-AC Reggiana 1919 con una VPN

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Pineto-AC Reggiana 1919: data e orario

Pineto e AC Reggiana 1919 si affrontano in Serie C nel Girone B, in una sfida che vede due squadre con obiettivi stagionali molto diversi.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento in un momento difficile: quattro risultati negativi nelle ultime cinque gare hanno lasciato il Pineto in una posizione scomoda in classifica, con la necessità di invertire la rotta.

La Reggiana, al contrario, occupa una delle posizioni di vertice del girone. I granata hanno dimostrato qualità nelle ultime settimane, pur con qualche battuta d'arresto recente che ha frenato il loro ritmo.

Il confronto tra una squadra che lotta per uscire dalla zona pericolosa e una che punta alle posizioni di testa rende questa partita particolarmente significativa per entrambe le formazioni.

Per seguire il match in diretta, le opzioni disponibili sono indicate di seguito.

Formazioni

Per quanto riguarda il Pineto, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. I dettagli saranno aggiornati con l'avvicinarsi del fischio d'inizio.

Anche sul fronte Reggiana la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su assenze o diffidati. La formazione granata sarà comunicata nei canali ufficiali del club nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Pineto arriva a questa partita con un ruolino di marcia preoccupante: nelle ultime cinque gare di Serie C ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. La squadra ha perso le ultime due partite, cedendo 1-0 contro il Guidonia Montecelio e subendo una pesante sconfitta per 4-0 contro il Grosseto. In totale, nelle cinque gare considerate, il Pineto ha segnato sei reti e ne ha incassate otto.

La Reggiana ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I granata hanno perso le ultime due gare, 0-1 contro lo Spezia e 1-0 contro il Perugia, dopo un filotto positivo che aveva incluso il netto 4-1 in casa del Vis Pesaro. Complessivamente, la Reggiana ha segnato sette gol e ne ha subiti tre in questo periodo.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Pineto e AC Reggiana 1919. Non è possibile fornire statistiche storiche tra le due squadre sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica





Nel Girone B di Serie C, il Pineto occupa la quindicesima posizione, mentre la Reggiana è quarta. La distanza in classifica riflette la differenza di rendimento tra le due squadre in questo avvio di stagione.





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