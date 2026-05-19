Dove vedere Parma-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

I 90' finali di Parma e Sassuolo. Al Tardini, domenica, gialloblù e neroverdi salutano il proprio pubblico con la certezza di giocare la prossima annata di Serie A. Senza 'veri' obiettivi nella gara finale, le due squadre proveranno comunque a chiudere al meglio e nella posizione più importante di classifica: i padroni di casa, infatti, possono arrivare dodicesimi, mentre gli ospiti noni e nella parte sinistra della graduatoria.

La partita del Tardini sarà anche l'ultimo incontro in maglia ufficiale per giocatori in scadenza e al centro del mercato, che nel corso dell'estate lasceranno Sassuolo e Parma per altri lidi italiani ed esteri.

Al termine della sfida sarà tempo di vacanze per alcuni e di Mondiali per altri, in attesa di riprendere gli allenamenti in vista della stagione 2026/2027 nel mese di luglio.

Come guardare Parma-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming

DAZN, disponibile via app o sito ufficiale del servizio, trasmette in esclusiva la partita Parma-Sassuolo dell'ultimo turno di campionato.

Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' possono comunque seguire l'ultimo match tra Parma e Sassuolo anche su DAZN 1, ovvero il canale numero 214 del satellite.

L'evento finale di Parma e Sassuolo non è disponibile in chiaro e gratis.

Come guardarla all'estero con una VPN

Parma-Sassuolo: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Ennio Tardini

Notizie su Parma, Sassuolo e probabili formazioni

Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Sassuolo Probabile formazione Panchina Allenatore C. Cuesta Probabile formazione Panchina Allenatore F. Grosso

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Forma di Parma e Sassuolo

Precedenti tra le due squadre

Classifica