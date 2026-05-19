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Dove vedere Parma-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Parma Calcio 1913 vs Sassuolo
Parma Calcio 1913
Sassuolo

Parma e Sassuolo salutano l'annata 2025/2026 e i propri tifosi: nell'ultimo match della stagione proveranno ad ottenere una miglior posizione e chiudere al meglio.

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I 90' finali di Parma e Sassuolo. Al Tardini, domenica, gialloblù e neroverdi salutano il proprio pubblico con la certezza di giocare la prossima annata di Serie A. Senza 'veri' obiettivi nella gara finale, le due squadre proveranno comunque a chiudere al meglio e nella posizione più importante di classifica: i padroni di casa, infatti, possono arrivare dodicesimi, mentre gli ospiti noni e nella parte sinistra della graduatoria.

La partita del Tardini sarà anche l'ultimo incontro in maglia ufficiale per giocatori in scadenza e al centro del mercato, che nel corso dell'estate lasceranno Sassuolo e Parma per altri lidi italiani ed esteri. 

Al termine della sfida sarà tempo di vacanze per alcuni e di Mondiali per altri, in attesa di riprendere gli allenamenti in vista della stagione 2026/2027 nel mese di luglio.

Come guardare Parma-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming

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DAZN, disponibile via app o sito ufficiale del servizio, trasmette in esclusiva la partita Parma-Sassuolo dell'ultimo turno di campionato.

Serie A
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Parma Calcio 1913
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Sassuolo crest
Sassuolo
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Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' possono comunque seguire l'ultimo match tra Parma e Sassuolo anche su DAZN 1, ovvero il canale numero 214 del satellite.

L'evento finale di Parma e Sassuolo non è disponibile in chiaro e gratis.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Parma-Sassuolo con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Parma-Sassuolo: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio Ennio Tardini

Notizie su Parma, Sassuolo e probabili formazioni

Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Sassuolo

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Cuesta

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Grosso

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Carboni; Strefezza, Pellegrino. All. CuestaSASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Pedro Felipe, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso

Forma di Parma e Sassuolo

PAR
-Forma

Goal segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

SAS
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti tra le due squadre

PAR

Ultime 5 partite

SAS

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

4

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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