Serie A - Game Week 9 28 ott 2026 - 13:30 Stadio Ennio Tardini

Parma-Udinese è trasmessa in esclusiva su DAZN. La partita è visibile in diretta streaming accedendo al sito ufficiale o tramite l'app della piattaforma, sempre con abbonamento attivo.

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Parma Calcio 1913-Udinese: mercoledì 28 ottobre ore 18.30

Parma e Udinese si affrontano allo Stadio Ennio Tardini nella nona giornata di Serie A, in una sfida tra due squadre che hanno bisogno urgente di punti per uscire dalla zona calda della classifica.

Il Parma di Alberto Gilardino attraversa un momento difficile. I gialloblù hanno perso tutte le ultime tre partite di campionato, inclusa la più recente per 2-1 contro la Lazio nell'ottava giornata, e si trovano davanti solo al Venezia con la necessità di invertire la rotta.

L'Udinese non se la passa meglio. I friulani di Kosta Runjaic hanno perso sei partite consecutive in Serie A, l'ultima delle quali il 2-0 subito dal Milan domenica scorsa. La posizione del tecnico tedesco è sempre più in discussione.

Una partita tra due squadre in crisi, con punti pesantissimi in palio. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta.

Formazioni

Il Parma di Alberto Gilardino deve rinunciare a Pontus Almqvist e Hans Nicolussi Caviglia, entrambi indisponibili per infortunio. Non ci sono squalifiche. Il probabile undici titolare vede Corvi in porta, con una difesa composta da Diego Carlos, Del Prato e Troilo; a centrocampo Bernabé, Fabbian, Valeri, Britschgi e Keita; in avanti Romero e Lontani.

L'Udinese deve fare i conti con un'emergenza concreta: Alaba, Gueye, Bayo, Solet e Zanoli sono tutti indisponibili. Nessuna squalifica. Runjaic dovrebbe affidarsi a Okoye tra i pali, con Abankwah, Kabasele e Palma in difesa; Kamara, Karlstroem, Vojvoda e Piotrowski a centrocampo; Zaniolo ed Ekkelenkamp sulla trequarti a supporto di Davis.

Stato di forma

Il Parma arriva a questa sfida con tre sconfitte nelle tre sfide con Gilardino allenatore; le sconfitte includono il pesante 3-0 incassato contro il Torino e il 3-0 contro l'Inter mentre il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro la Lazio nell'ottava giornata. L'Udinese dall'altra parte presenta un andamento ancora più preoccupante con sei sconfitte consecutive in campionato in un momento di profonda difficoltà.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Parma vinse in casa dell'Udinese per 1-0. Guardando agli ultimi cinque precedenti in Serie A, il bilancio è equilibrato: l'Udinese ha vinto tre volte contro le due affermazioni del Parma, con l'ultimo incrocio al Tardini, nel novembre 2025, che si concluse con una vittoria esterna dei friulani per 2-0.

Classifica





In classifica di Serie A, il Parma e l'Udinese sono a pari punti davanti solo al Venezia: due squadre quindi unite dalla necessità di allontanarsi dalla zona retrocessione.





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