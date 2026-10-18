Dove vedere Parma Calcio 1913-Torino in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 7 19 ott 2026 - 14:45 Stadio Ennio Tardini

Parma-Torino sarà trasmessa in diretta su DAZN, con la possibilità di seguire il match anche su Sky Sport e in streaming su NOW.

Come vedere Parma Calcio 1913-Torino con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Parma Calcio 1913-Torino: lunedì 19 ottobre ore 20.45

Parma e Torino si ritrovano allo Stadio Ennio Tardini per la sfida che chiude la settima giornata di Serie A e vale punti pesanti per entrambe le squadre.

I ducali di Alberto Gilardino arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Inter, un risultato che ha frenato la rincorsa del Parma verso posizioni più tranquille in classifica. In campionato, la squadra gialloblù ha alternato prestazioni convincenti ad altre sottotono, raccogliendo meno di quanto il potenziale della rosa lasciasse sperare.

Il Torino di Ignazio Abate, al contrario, arriva con il vento in poppa: i granata hanno battuto l'Udinese 2-1 nell'ultimo turno, conquistando una vittoria preziosa che ha ridato fiducia all'ambiente. Abate sta cercando continuità dopo un avvio di stagione a corrente alternata e ora vuole confermare di poter essere competitivo anche lontano dalle mura amiche.

In classifica le due squadre si trovano in una zona della graduatoria dove ogni punto conta, rendendo questo scontro diretto particolarmente rilevante.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Parma di Gilardino deve fare a meno di Pontus Almqvist, Hans Nicolussi Caviglia e Abdoulaye N'Diaye per infortunio. Il probabile undici titolare vede Corvi in porta, con Del Prato, Diego Carlos e Troilo in difesa; a centrocampo Bernabé, Keita, Fabbian, Valeri e Britschgi, con Lontani a supporto di Romero e El Bilal Tourè.

Il Torino registra le assenze di Emirhan Ilkhan, Franco Israel e Niccolò Fortini. Abate dovrebbe schierare Perri tra i pali, con Comuzzo, Rodriguez e Coco in difesa; Cacciamani, Mandragora, Vlasic, Bragança e Belghali a centrocampo, con Simeone e Adams in attacco.

Stato di forma

Il Parma ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra Serie A e Coppa Italia. I gialloblù hanno battuto il Genoa 2-1 in campionato, ma hanno perso contro Inter (3-0) e Como (2-1), oltre a cedere alla Cremonese in Coppa Italia.

Il Torino ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I granata vengono dalla vittoria per 2-1 contro l'Udinese e in precedenza avevano espugnato solo il campo della Fiorentina per 1-2.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 13 marzo 2026 in Serie A, il Torino ha battuto il Parma per 4-1 in casa. Guardando agli ultimi cinque incontri diretti, il bilancio è in equilibrio: il Parma conta due vittorie, il Torino altrettante, con un pareggio per 2-2 registrato nell'incontro del marzo 2025.

Classifica





In Serie A entrambe le squadre si trovano in una zona della classifica dove la posta in gioco è alta e i tre punti potrebbero fare la differenza nella corsa alla salvezza.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV