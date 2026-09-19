Dove vedere Parma Calcio 1913-Genoa in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 5 20 set 2026 - 09:00 Stadio Ennio Tardini

Parma-Genoa sarà trasmessa in diretta su DAZN, l'unica piattaforma che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Per seguire il match è necessario un abbonamento attivo alla piattaforma.

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Parma Calcio 1913-Genoa: domenica 20 settembre ore 15

Allo Stadio Ennio Tardini va in scena la sfida tra Parma e Genoa, valida per la quinta giornata di Serie A. Due squadre che arrivano all'appuntamento con urgenze diverse ma con un denominatore comune: la necessità di punti.

Il Parma di Carlos Cuesta attraversa un avvio di stagione difficile. I gialloblù hanno raccolto un solo punto nelle prime quattro giornate di campionato e sono stati eliminati dalla Coppa Italia dalla Cremonese. La classifica parla chiaro: serve una svolta.

Dall'altra parte, il Genoa di Daniele De Rossi non se la passa molto meglio. I rossoblù occupano la parte bassa della graduatoria e il tecnico romano ha ammesso in conferenza stampa di sentire la pressione: "Mentirei se dicessi di non essere teso, il Genoa per me è importante".

De Rossi recupera Amorim e Ostigard per la trasferta di Parma. Il tecnico ha anche aperto alla possibilità di modificare l'assetto difensivo, valutando un passaggio alla difesa a quattro.

Il Parma ritrova invece Adrian Bernabé sulla trequarti e punta su David Romero come riferimento offensivo, il giocatore che ha impressionato nella sconfitta contro il Como con un gol nel recupero. La sfida si preannuncia combattuta tra due formazioni che non possono permettersi ulteriori passi falsi.

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Formazioni

In casa Parma, Carlos Cuesta non potrà contare su Hans Nicolussi Caviglia e Ousmane Diallo, entrambi indisponibili. Il probabile undici titolare prevede Corvi in porta, con una difesa composta da Valeri, Troilo, Britschgi, Diego Carlos e Del Prato. A centrocampo Keita e il recuperato Bernabé con Tourè e Lontani a supporto di Romero.

Il Genoa di Daniele De Rossi deve fare a meno di Elias Havel e Lorenzo Venturino per infortunio, mentre Johan Vasquez è squalificato. Il probabile undici rossoblù vede Bijlow tra i pali, difesa con Mitaj, Oestigard, Marcandalli ed Ehizibue, Frendrup, Sow, Ellertsson e Baldanzi e la coppia offensiva formata da Colombo e Osmajic.

Stato di forma

Il Parma arriva a questa sfida con un ruolino di marcia preoccupante: nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni ha ottenuto zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. L'unico punto è arrivato contro il Monza (1-1), mentre l'ultima sconfitta è quella per 2-1 contro il Como.

Il Genoa ha collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il successo è arrivato in Coppa Italia contro il Sudtirol (1-0), mentre in Serie A i rossoblù hanno pareggiato 1-1 contro il Frosinone nell'ultima giornata. Le tre sconfitte in campionato comprendono il pesante 4-1 subito dal Como e lo 0-2 all'esordio contro il Napoli.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre in Serie A risale al gennaio 2026, quando la sfida al Tardini terminò 0-0. Anche il match di ottobre 2025 si concluse senza reti. Negli ultimi cinque scontri diretti tra Parma e Genoa, in tutte le competizioni, si contano due pareggi, due vittorie del Genoa e una del Parma, con i rossoblù che hanno prevalso nell'incontro del novembre 2024 (0-1 al Tardini) e nel gennaio 2025 (1-0 in casa).

Classifica













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