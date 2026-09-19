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Serie A
team-logoParma Calcio 1913
Stadio Ennio Tardini
team-logoGenoa
Guarda su DAZN
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Parma Calcio 1913-Genoa in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e Genoa: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 5
Stadio Ennio Tardini

Parma-Genoa sarà trasmessa in diretta su DAZN, l'unica piattaforma che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Per seguire il match è necessario un abbonamento attivo alla piattaforma.

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Parma Calcio 1913-Genoa: domenica 20 settembre ore 15

Allo Stadio Ennio Tardini va in scena la sfida tra Parma e Genoa, valida per la quinta giornata di Serie A. Due squadre che arrivano all'appuntamento con urgenze diverse ma con un denominatore comune: la necessità di punti.

Il Parma di Carlos Cuesta attraversa un avvio di stagione difficile. I gialloblù hanno raccolto un solo punto nelle prime quattro giornate di campionato e sono stati eliminati dalla Coppa Italia dalla Cremonese. La classifica parla chiaro: serve una svolta.

Dall'altra parte, il Genoa di Daniele De Rossi non se la passa molto meglio. I rossoblù occupano la parte bassa della graduatoria e il tecnico romano ha ammesso in conferenza stampa di sentire la pressione: "Mentirei se dicessi di non essere teso, il Genoa per me è importante".

De Rossi recupera Amorim e Ostigard per la trasferta di Parma. Il tecnico ha anche aperto alla possibilità di modificare l'assetto difensivo, valutando un passaggio alla difesa a quattro.

Il Parma ritrova invece Adrian Bernabé sulla trequarti e punta su David Romero come riferimento offensivo, il giocatore che ha impressionato nella sconfitta contro il Como con un gol nel recupero. La sfida si preannuncia combattuta tra due formazioni che non possono permettersi ulteriori passi falsi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Parma-Genoa in diretta TV e streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Genoa

5-3-2
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Formazione
Genoa crest
Genoa
GEN
3-5-2
E. CorviE. CorviE. ValeriE. ValeriM. TroiloM. TroiloS. BritschgiS. BritschgiD. CarlosD. CarlosE. Del PratoE. Del PratoM. KeitaM. KeitaG. FabbianG. FabbianA. BernabeA. BernabeD. RomeroD. Romeroteam-logoS. LontaniJ. BijlowJ. BijlowM. MitajM. MitajL. OestigardL. OestigardA. MarcandalliA. MarcandalliK. EhizibueK. EhizibueT. BaldanziT. BaldanziM. FrendrupM. FrendrupD. SowD. SowM. EllertssonM. EllertssonL. ColomboL. ColomboM. OsmajicM. Osmajic
Genoa crest
Genoa
GEN
5-3-2
Parma Calcio 1913

Formazione titolare

Genoa

Allenatore

  • C. Cuesta
  • D. De Rossi

In casa Parma, Carlos Cuesta non potrà contare su Hans Nicolussi Caviglia e Ousmane Diallo, entrambi indisponibili. Il probabile undici titolare prevede Corvi in porta, con una difesa composta da Valeri, Troilo, Britschgi, Diego Carlos e Del Prato. A centrocampo Keita e il recuperato Bernabé con Tourè e Lontani a supporto di Romero.

Il Genoa di Daniele De Rossi deve fare a meno di Elias Havel e Lorenzo Venturino per infortunio, mentre Johan Vasquez è squalificato. Il probabile undici rossoblù vede Bijlow tra i pali, difesa con Mitaj, Oestigard, Marcandalli ed Ehizibue, Frendrup, Sow, Ellertsson e Baldanzi e la coppia offensiva formata da Colombo e Osmajic.

Stato di forma

PAR

PAR - Forma

CGL
S0-1
JUV
S2-0
CRE
S0-2
MON
D1-1
COM
S2-1
Gol segnato (subito)
2/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
GEN

GEN - Forma

NAP
S0-2
LAZ
S1-0
COM
S1-4
FRC
D1-1
SUD
V1-0
Gol segnato (subito)
3/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Parma arriva a questa sfida con un ruolino di marcia preoccupante: nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni ha ottenuto zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. L'unico punto è arrivato contro il Monza (1-1), mentre l'ultima sconfitta è quella per 2-1 contro il Como.

Il Genoa ha collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il successo è arrivato in Coppa Italia contro il Sudtirol (1-0), mentre in Serie A i rossoblù hanno pareggiato 1-1 contro il Frosinone nell'ultima giornata. Le tre sconfitte in campionato comprendono il pesante 4-1 subito dal Como e lo 0-2 all'esordio contro il Napoli.

Precedenti

Testa a testa

Parma Calcio 1913PareggioGenoa
1
2
2
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FIN
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FIN
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
1
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
Genoa badge
Genoa
GEN
1
FIN
Serie B
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FIN
2Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal0/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5

L'ultimo precedente tra le due squadre in Serie A risale al gennaio 2026, quando la sfida al Tardini terminò 0-0. Anche il match di ottobre 2025 si concluse senza reti. Negli ultimi cinque scontri diretti tra Parma e Genoa, in tutte le competizioni, si contano due pareggi, due vittorie del Genoa e una del Parma, con i rossoblù che hanno prevalso nell'incontro del novembre 2024 (0-1 al Tardini) e nel gennaio 2025 (1-0 in casa).

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
4400121+1112
V
V
V
V
2
InterInterINT
4400136+712
V
V
V
V
3
CagliariCagliariCGL
540152+312
V
V
V
S
V
4
ComoComoCOM
431094+510
V
V
V
D
5
LazioLazioLAZ
431063+310
D
V
V
V
6
MilanMilanMIL
422074+38
D
D
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
D
V
V
S
8
JuventusJuventusJUV
421164+27
S
D
V
V
9
SassuoloSassuoloSAS
52129907
S
V
D
V
S
10
NapoliNapoliNAP
420265+16
V
S
S
V
11
AtalantaAtalantaATA
42025506
S
S
V
V
12
LecceLecceLEC
420257-26
V
S
S
V
13
BolognaBolognaBOL
511335-24
V
S
D
S
S
14
UdineseUdineseUDI
5113811-34
S
S
S
V
D
15
MonzaMonzaMON
5113812-44
V
S
D
S
S
16
TorinoTorinoTOR
510448-43
S
S
V
S
S
17
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
V
S
S
S
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
401326-41
S
D
S
S
19
GenoaGenoaGEN
401328-61
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione




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