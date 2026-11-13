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UEFA Nations League A
team-logoOlanda
Johan Cruijff Arena
team-logoGrecia
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Con il contributo di

Dove vedere Paesi Bassi-Grecia: canale TV, diretta streaming online, orario d'inizio e stato di forma recente delle due squadre

Olanda vs Grecia
UEFA Nations League A
Olanda
Grecia

Una panoramica su dove vedere la sfida tra Paesi Bassi e Grecia, con le ultime notizie sulle due squadre.

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UEFA Nations League A - Game Week 5
Johan Cruijff Arena

Dove vedere Olanda-Grecia: canale TV e diretta streaming

Nei Paesi Bassi, la partita sarà trasmessa in diretta su Ziggo Go e Canal+. Qui sotto trovi i link diretti per attivare l’abbonamento e guardarla in streaming.

Ziggo Go

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Canal+

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Notizie sulle squadre e convocati

Probabili formazioni Olanda - Grecia

4-3-3
Olanda crest
Olanda
OLA
Formazione
Grecia crest
Grecia
GRE
4-4-2
B. VerbruggenB. VerbruggenM. van de VenM. van de VenD. DumfriesD. DumfriesJ. TimberJ. TimberJ. van HeckeJ. van HeckeQ. TimberQ. TimberF. de JongF. de JongJ. VeermanJ. VeermanC. GakpoC. GakpoC. SummervilleC. SummervilleD. MalenD. MalenK. TzolakisK. TzolakisK. KoulierakisK. KoulierakisK. MavropanosK. MavropanosK. TsimikasK. TsimikasG. VagiannidisG. VagiannidisC. TzolisC. TzolisG. MasourasG. MasourasT. AndroutsosT. Androutsosteam-logoD. KourbelisF. IoannidisF. IoannidisV. PavlidisV. Pavlidis
Grecia crest
Grecia
GRE
4-3-3
Olanda

Formazione titolare

Grecia

Allenatore

  • X. Hernandez
  • I. Jovanovic

All’Olanda mancano Virgil van Dijk e Brian Brobbey. Entrambi i giocatori non sono stati giudicati in condizione per gli impegni delle nazionali e non sono stati sostituiti nell’elenco dei convocati: Xavi ha quindi a disposizione 23 giocatori. Ulteriori dettagli sulla probabile formazione saranno resi noti più vicino al calcio d’inizio.

Per la Grecia, al momento non sono confermati infortuni né squalifiche. Il commissario tecnico Ivan Jovanovic dovrebbe poter contare sui suoi migliori giocatori. Seguiranno aggiornamenti sulla probabile formazione non appena saranno disponibili.

Stato di forma recente

OLA

OLA - Forma

MAR
S1-1
GER
D1-1
SER
V1-2
GRE
D2-2
SER
V2-1
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
GRE

GRE - Forma

ITA
S0-1
SER
V1-2
GER
V0-1
OLA
D2-2
GER
D0-0
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Nelle ultime cinque partite, l’Olanda ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’incontro più recente si è concluso con una vittoria per 2-1 sulla Serbia il 4 ottobre. In precedenza, gli olandesi avevano pareggiato 2-2 contro la Grecia e battuto la Serbia 1-2 a Belgrado. L’unica sconfitta nelle ultime cinque gare è stata l’eliminazione ai Mondiali contro il Marocco (1-1, sconfitta ai rigori). In cinque partite, l’Olanda ha segnato otto goal e ne ha subiti cinque.

Anche la Grecia ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L’incontro più recente è stato lo 0-0 contro la Germania del 4 ottobre. In precedenza, i greci avevano pareggiato 2-2 con l’Olanda e battuto la Germania 0-1 in trasferta. L’unica sconfitta è arrivata in un’amichevole contro l’Italia (0-1) a giugno. In questa serie di partite, la Grecia ha segnato cinque goal e ne ha subiti tre.

Precedenti

Testa a testa

OlandaPareggioGrecia
3
1
1
UEFA Nations League A
Grecia badge
Grecia
GRE
2
Olanda badge
Olanda
OLA
2
FIN
European Championship Qualification
Grecia badge
Grecia
GRE
0
Olanda badge
Olanda
OLA
1
FIN
European Championship Qualification
Olanda badge
Olanda
OLA
3
Grecia badge
Grecia
GRE
0
FIN
Amichevoli
Olanda badge
Olanda
OLA
1
Grecia badge
Grecia
GRE
2
FIN
Amichevoli
Olanda badge
Olanda
OLA
4
Grecia badge
Grecia
GRE
0
FIN
11Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L’incontro più recente tra le due nazionali è stato quello d’andata di questa edizione della Nations League, disputato il 1° ottobre 2026 ad Atene e terminato 2-2. Negli ultimi cinque precedenti, l’Olanda ha vinto due volte e la Grecia una, mentre due partite sono finite in parità. In precedenza, nelle qualificazioni agli Europei, l’Olanda aveva vinto entrambe le sfide: 3-0 in casa nel settembre 2023 e 0-1 in trasferta nell’ottobre 2023.

Classifica

Grp. 2

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
OlandaOlandaOLA
422075+28
V
D
V
D
2
GreciaGreciaGRE
422053+28
D
D
V
V
3
GermaniaGermaniaGER
412132+15
D
V
S
D
4
SerbiaSerbiaSER
400438-50
S
S
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Gruppo 2 della UEFA Nations League A, l’Olanda occupa attualmente il primo posto, mentre la Grecia è seconda.

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