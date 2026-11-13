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UEFA Nations League A - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Johan Cruijff Arena

Dove vedere Olanda-Grecia: canale TV e diretta streaming

Nei Paesi Bassi, la partita sarà trasmessa in diretta su Ziggo Go e Canal+. Qui sotto trovi i link diretti per attivare l’abbonamento e guardarla in streaming.

Notizie sulle squadre e convocati

All’Olanda mancano Virgil van Dijk e Brian Brobbey. Entrambi i giocatori non sono stati giudicati in condizione per gli impegni delle nazionali e non sono stati sostituiti nell’elenco dei convocati: Xavi ha quindi a disposizione 23 giocatori. Ulteriori dettagli sulla probabile formazione saranno resi noti più vicino al calcio d’inizio.

Per la Grecia, al momento non sono confermati infortuni né squalifiche. Il commissario tecnico Ivan Jovanovic dovrebbe poter contare sui suoi migliori giocatori. Seguiranno aggiornamenti sulla probabile formazione non appena saranno disponibili.

Stato di forma recente

Nelle ultime cinque partite, l’Olanda ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’incontro più recente si è concluso con una vittoria per 2-1 sulla Serbia il 4 ottobre. In precedenza, gli olandesi avevano pareggiato 2-2 contro la Grecia e battuto la Serbia 1-2 a Belgrado. L’unica sconfitta nelle ultime cinque gare è stata l’eliminazione ai Mondiali contro il Marocco (1-1, sconfitta ai rigori). In cinque partite, l’Olanda ha segnato otto goal e ne ha subiti cinque.

Anche la Grecia ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L’incontro più recente è stato lo 0-0 contro la Germania del 4 ottobre. In precedenza, i greci avevano pareggiato 2-2 con l’Olanda e battuto la Germania 0-1 in trasferta. L’unica sconfitta è arrivata in un’amichevole contro l’Italia (0-1) a giugno. In questa serie di partite, la Grecia ha segnato cinque goal e ne ha subiti tre.

Precedenti

L’incontro più recente tra le due nazionali è stato quello d’andata di questa edizione della Nations League, disputato il 1° ottobre 2026 ad Atene e terminato 2-2. Negli ultimi cinque precedenti, l’Olanda ha vinto due volte e la Grecia una, mentre due partite sono finite in parità. In precedenza, nelle qualificazioni agli Europei, l’Olanda aveva vinto entrambe le sfide: 3-0 in casa nel settembre 2023 e 0-1 in trasferta nell’ottobre 2023.

Classifica

Grp. 2 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Olanda OLA 4 2 2 0 7 5 +2 8 V D V D 2 Grecia GRE 4 2 2 0 5 3 +2 8 D D V V 3 Germania GER 4 1 2 1 3 2 +1 5 D V S D 4 Serbia SER 4 0 0 4 3 8 -5 0 S S S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione

Nel Gruppo 2 della UEFA Nations League A, l’Olanda occupa attualmente il primo posto, mentre la Grecia è seconda.