Dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e in chiaro: Sky, Amazon, Mediaset

Dopo un paio di mesi di pausa, la Champions League torna ad appassionare tifosi e addetti ai lavori. Adesso si fa sul serio, con la fase ad eliminazione diretta che parte dagli ottavi di finale.

Per quanto riguarda le squadre italiane, hanno superato la fase a gironi Inter e Juventus. Il sorteggio degli ottavi ha messo i nerazzurri davanti ad una delle più serie candidate per la vittoria finale ovvero il Liverpool, mentre i bianconeri dovranno affrontare il Villarreal detentore dell'Europa League.

Tra le altre sfide in programma per gli ottavi spicca PSG-Real Madrid, con Lionel Messi che sente aria di 'Clasico' e che ha un primo ostacolo notevole nella strada spera possa concludersi con la coppa dalle grandi orecchie portata a Parigi.

Una serie di sfide tutte da vivere, che verranno trasmesse in chiaro o pagamento dalle emittenti che hanno acquisito i diritti della Champions League.

Quest'anno la massima competizione europea è divisa tra Sky, Amazon e Mediaset, che trasmetteranno in tv e in streaming partite diverse a seconda dei pacchetti acquisiti in fase di asta per i diritti televisivi del torneo.

CHAMPIONS LEAGUE, DOVE VEDERE GLI OTTAVI DI FINALE IN TV

ANDATA OTTAVI DI FINALE

15 febbraio ore 21.00 - PSG-Real Madrid - SKY e CANALE 5

15 febbraio ore 21.00 - Sporting Lisbona-Manchester City - SKY

16 febbraio ore 21.00 - Salisburgo-Bayern Monaco - SKY

16 febbraio ore 21.00 - Inter-Liverpool - AMAZON

22 febbraio ore 21.00 - Chelsea-Lille - SKY

22 febbraio ore 21.00 - Villarreal-Juventus - SKY e CANALE 5

23 febbraio ore 21.00 - Atletico Madrid-Manchester United - AMAZON

23 febbraio ore 21.00 - Benfica-Ajax - SKY

RITORNO OTTAVI DI FINALE

8 marzo ore 21.00 - Bayern Monaco-Salisburgo - SKY

8 marzo ore 21.00 - Liverpool-Inter - SKY e CANALE 5

9 marzo ore 21.00 - Manchester City-Sporting Lisbona - SKY

9 marzo ore 21.00 - Real Madrid-PSG - AMAZON

15 marzo ore 21.00 - Manchester United-Atletico Madrid - SKY e CANALE 5

15 marzo ore 21.00 - Ajax-Benfica - SKY

16 marzo ore 21.00 - Juventus-Villarreal - AMAZON

16 marzo ore 21.00 - Lille-Chelsea - SKY