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Leonardo Gualano

Dove vedere Olanda-Norvegia venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole

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Olanda vs Norvegia
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Norvegia

Olanda e Norvegia iniziano la loro marcia di avvicinamento ai Mondiali affrontandosi in un test match ad Amsterdam.

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Olanda e Norvegia si affrontano alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam in un'amichevole di altissimo livello.

Inizia così per le due Nazionali la marcia di avvicinamento ai prossimi Mondiali, per i quali si sono qualificate direttamente e senza dover ricorrere ai playoff.

L'Olanda ha staccato il pass per il Campionato del Mondo vincendo un Gruppo L che comprendeva anche Repubblica Ceca, Isole Far Oer, Montenegro e Gibilterra. Percorso quasi netto per gli orange, che nelle otto partite disputare hanno ottenuto sette vittorie ed un pareggio, segnando 26 reti a fronte delle sole 4 subite.

Ancora meglio ha fatto la Norvegia che ha letteralmente dominato il Gruppo I, lo stesso al quale ha preso parte l'Italia, insieme ad Israele, Estonia e Moldavia. Haaland è compagni hanno vinto tutte le otto partite disputate, segnando 37 reti e subendone 5. 

Come guardare Olanda-Norvegia in diretta? Canale TV e streaming

Per Olanda-Norvegia non è prevista alcuna diretta tv, né alcuna diretta streaming: in Italia non sarà dunque possibile seguire l'amichevole di Amsterdam. 

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NOR

Come guardarla ovunque con una VPN 

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A che ora comincia Olanda-Norvegia

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Johan Cruijff Arena

Notizie su Olanda, Norvegia e probabili formazioni

Probabili formazioni Olanda - Norvegia

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Koeman

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Solbakken

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Forma di Olanda-Norvegia

OLA
-Forma

Goal segnato (subito)
16/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

NOR
-Forma

Goal segnato (subito)
25/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Precedenti Olanda-Norvegia

OLA

Ultime 5 partite

NOR

4

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

7

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5
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