Dove vedere Olanda-Norvegia venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole

Olanda e Norvegia si affrontano alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam in un'amichevole di altissimo livello.

Inizia così per le due Nazionali la marcia di avvicinamento ai prossimi Mondiali, per i quali si sono qualificate direttamente e senza dover ricorrere ai playoff.

L'Olanda ha staccato il pass per il Campionato del Mondo vincendo un Gruppo L che comprendeva anche Repubblica Ceca, Isole Far Oer, Montenegro e Gibilterra. Percorso quasi netto per gli orange, che nelle otto partite disputare hanno ottenuto sette vittorie ed un pareggio, segnando 26 reti a fronte delle sole 4 subite.

Ancora meglio ha fatto la Norvegia che ha letteralmente dominato il Gruppo I, lo stesso al quale ha preso parte l'Italia, insieme ad Israele, Estonia e Moldavia. Haaland è compagni hanno vinto tutte le otto partite disputate, segnando 37 reti e subendone 5.

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Per Olanda-Norvegia non è prevista alcuna diretta tv, né alcuna diretta streaming: in Italia non sarà dunque possibile seguire l'amichevole di Amsterdam.

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Amichevoli - Amichevoli Johan Cruijff Arena

Notizie su Olanda, Norvegia e probabili formazioni

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