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Dove vedere oggi le partite di Curaçao ai Mondiali FIFA 2026? Guida TV, streaming gratis, VPN, eSIM

L'attesa cresce: Curaçao, al debutto, affronterà il girone E con Germania, quattro volte campione, Costa d'Avorio ed Ecuador.

Emittenti televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in tutto il mondo

🌍 Paese/Regione

📺 Emittente

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Algeria

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentina

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australia

SBS

🇦🇹 Austria

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaigian

Azerbaijan ITV

🇧🇪 Belgio

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnia-Erzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasile

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇰🇭 Cambogia

Hang Meas

🇨🇦 Canada

Bell Media

🇨🇱 Cile

Chilevisión

🇨🇳 Cina

CMG

🇨🇴 Colombia

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Croazia

HRT

🇨🇾 Cipro

Sigma TV

🇨🇿 Repubblica Ceca

ČT | TV Nova

🇩🇰 Danimarca

DR | TV2

🇪🇨 Ecuador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estonia

TV3

🇫🇯 Figi

FBC

🇫🇮 Finlandia

Yle | MTV3

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Germania

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Grecia

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Ungheria

MTVA

🇮🇸 Islanda

RÚV

🇮🇩 Indonesia

TVRI | RRI

🇮🇷 Iran

IRIB TV3

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇱 Israele

KAN | Charlton

🇮🇹 Italia

RAI | DAZN

🇯🇵 Giappone

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kazakistan

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirghizistan

KTRK

🇱🇻 Lettonia

TV3 Lettonia

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

🇱🇹 Lituania

TV3 Lituania

🇱🇺 Lussemburgo

VRT | RTBF

🇲🇴 Macao

TDM

🇲🇻 Maldive

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Mauritius

MBC

🇲🇽 Messico

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Medio Oriente e Nord Africa

beIN Sports

🇲🇳 Mongolia

EduTV | Televisione Nazionale | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Montenegro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Paesi Bassi

NOS

🇳🇿 Nuova Zelanda

TVNZ

🇳🇮 Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Macedonia del Nord

Arena Sport

🇳🇴 Norvegia

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Perù

Perù: América Televisión

🇵🇭 Filippine

Aleph Group

🇵🇱 Polonia

TVP

🇵🇹 Portogallo

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Romania

Antena

🇷🇺 Russia

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbia

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapore

Singapore: Mediacorp

🇸🇰 Slovacchia

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slovenia

Arena Sport

🇿🇦 Sudafrica

SABC | SportyTV

🌏 Sud America

DSports | Disney+

🇰🇷 Corea del Sud

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Spagna

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Africa subsahariana

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Svezia

SVT | TV4

🇨🇭 Svizzera

SRG SSR

🇹🇼 Taiwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tagikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor Est

ETO

🇹🇷 Turchia

TRT

🇹🇲 Turkmenistan

Sport del Turkmenistan

🇺🇦 Ucraina

MEGOGO

🇬🇧 Regno Unito

BBC | ITV

🇺🇸 Stati Uniti

Fox Sports (inglese) | Telemundo (spagnolo)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

VTV


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Quale emittente trasmetterà i Mondiali di calcio a Curaçao?

Per seguire la campagna mondiale di Curaçao basta sintonizzarsi su TeleCuraçao e DirecTV.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare Curaçao ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale di Curaçao, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in chiaro. Ecco come:

  1. Scegli una VPN veloce come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark.
  2. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV).
  3. Connettiti a un server strategico
  4. Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente
  5. Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta di Curaçao!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM per viaggi di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. È ideale per seguire i Mondiali del 2026 in streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

  1. Scarica l'app Saily da App Store o Google Play.
  2. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB.
  3. Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente scheda SIM fisica né graffetta.
  4. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e ad alta velocità.