



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Scegli un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

A Curaçao la partita andrà in onda su TeleCuracao, emittente pubblica che garantisce la visione in chiaro sull’isola. In Germania, invece, i canali pubblici ARD e ZDF e la piattaforma premium MagentaTV detengono i diritti: la gara sarà trasmessa in chiaro su ZDF o Das Erste (ARD) e sulle loro piattaforme di streaming.

Quando scenderà in campo il Curaçao nella Coppa del Mondo FIFA 2026?

L'esordio dei caraibici nella fase a gironi, controla Germania, è in programma all'NRG Stadium e verrà trasmesso sia in chiaro sia sulle piattaforme a pagamento.

Dettagli Informazioni Avversario Germania Data Domenica 14 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 12:00 (ora locale) / 18:00 (BST) Stadio NRG Stadium (Stadio di Houston) Città Houston, Texas, Stati Uniti

Emittenti televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in tutto il mondo

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio a Curaçao?

Per seguire la campagna mondiale di Curaçao basta sintonizzarsi su TeleCuracao o DirecTV.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare Curaçao ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale di Curaçao, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferenziale. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM per viaggi di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. È ideale per seguire i Mondiali del 2026 in streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti ) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente scheda SIM fisica o graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



