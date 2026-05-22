



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Da ricordare:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Uzbekistan la partita sarà trasmessa da Zo'r TV, canale disponibile su digitale terrestre, cavo e piattaforme locali. In Colombia, invece, la trasmetteranno in diretta Caracol TVe Canal RCN, oltre alle rispettive piattaforme digitali Caracol Play e Deportes RCN.

Qual è la prossima partita dell'Uzbekistan ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio dell'Uzbekistan nella Coppa del Mondo FIFA 2026, contro la Colombia, è in programma all'iconico Estadio Azteca. Essendo la prima storica partita dei Lupi Bianchi, sarà trasmessa sia in chiaro che su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Colombia Data Mercoledì 17 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 21:00 (ora locale) / 03:00 (BST, 18 giugno) Stadio Estadio Azteca (Stadio di Città del Messico) Città Città del Messico, Messico

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Uzbekistan?

Per seguire la nazionale uzbeka basterà sintonizzarsi su Zo'r TV.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare l'Uzbekistan ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale uzbeka, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta dell'Uzbekistan!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



