



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Da ricordare:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Iran la partita sarà trasmessa in chiaro su IRIB TV3 e con copertura premium su beIN Sports. In Nuova Zelanda andrà in onda su TVNZ 1 e sulla piattaforma TVNZ+.

Qual è la prossima partita dell'Iran ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio dell'Iran nella fase a gironi dei Mondiali FIFA 2026, controla Nuova Zelanda, si terrà al SoFi Stadium. Essendo la prima partita del Team Melli, sarà trasmessa sia in chiaro che su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Nuova Zelanda Data Lunedì 15 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 18:00 (ora locale) / 02:00 (BST, 16 giugno) Stadio SoFi Stadium (Los Angeles) Città Inglewood, California, Stati Uniti

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Iran?

Per seguire tutte le partite dell’Iran, sintonizzatevi su IRIB TV3 o su beIN Sports.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare l'Iran ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale iraniana, basta connettersi virtualmente a un Paese che trasmette gratis o in modo preferenziale. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM per viaggi di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. È ideale per seguire i Mondiali del 2026 in streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti ) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente SIM fisica, niente graffetta. Attiva e guarda: una volta arrivato, attiva il piano e apri la tua app di streaming per seguire la partita con una connessione mobile dedicata e veloce.



