Dove vedere oggi le partite del Sudafrica ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming

Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.
Come usarla?
1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.
2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.
3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.
Da ricordare:
1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.
2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.
3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.
In Sudafrica, la SABC(South African Broadcasting Corporation) trasmetterà la partita in chiaro su SABC 1 o SABC 3, su SABC Sport e sulla piattaforma SABC Plus. Per una copertura premium, SuperSport la trasmetterà sui canali calcio di DStv e in streaming su DStv Stream. In Messico andrà in onda in chiaro su TV Azteca (Azteca 7) e Televisa (Canal 5 e Las Estrellas), visibili con antenna digitale, o in streaming premium su ViX.
Qual è la prossima partita del Sudafrica ai Mondiali FIFA 2026?
La partita inaugurale dei Mondiali FIFA 2026 tra Messico e Sudafrica si svolgerà all’Estadio Azteca. L’esordio dei Bafana Bafana e l’apertura del torneo saranno trasmessi sia in chiaro sia su piattaforme a pagamento.
Dettagli
Informazioni
Avversario
Messico
Data
Giovedì 11 giugno 2026
Ora del calcio d'inizio
19:00 (ora locale) / 20:00 (BST)
Stadio
Estadio Azteca (Stadio di Città del Messico)
Città
Città del Messico, Messico
Emittenti televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in tutto il mondo
Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Sudafrica?
Per seguire tutta la campagna sudafricana, i tifosi possono sintonizzarsi su SABC e SuperSport.
Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Sudafrica ai Mondiali FIFA 2026
Per seguire la Nazionale sudafricana, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la visione gratuita. Ecco come:
- Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026.
- Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV)
- Connettiti a un server strategico
- Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente.
- Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta!
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- Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB.
- Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente SIM fisica, niente graffetta.
- Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e ad alta velocità.