Dove vedere oggi le partite del Sudafrica ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Da ricordare:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Sudafrica, la SABC(South African Broadcasting Corporation) trasmetterà la partita in chiaro su SABC 1 o SABC 3, su SABC Sport e sulla piattaforma SABC Plus. Per una copertura premium, SuperSport la trasmetterà sui canali calcio di DStv e in streaming su DStv Stream. In Messico andrà in onda in chiaro su TV Azteca (Azteca 7) e Televisa (Canal 5 e Las Estrellas), visibili con antenna digitale, o in streaming premium su ViX.

Qual è la prossima partita del Sudafrica ai Mondiali FIFA 2026?

La partita inaugurale dei Mondiali FIFA 2026 tra Messico e Sudafrica si svolgerà all’Estadio Azteca. L’esordio dei Bafana Bafana e l’apertura del torneo saranno trasmessi sia in chiaro sia su piattaforme a pagamento.

Dettagli Informazioni Avversario Messico Data Giovedì 11 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 19:00 (ora locale) / 20:00 (BST) Stadio Estadio Azteca (Stadio di Città del Messico) Città Città del Messico, Messico

Emittenti televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in tutto il mondo

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Sudafrica?

Per seguire tutta la campagna sudafricana, i tifosi possono sintonizzarsi su SABC e SuperSport.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Sudafrica ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale sudafricana, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la visione gratuita. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente. Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM per viaggi di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. È ideale per seguire i Mondiali del 2026 in streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily da App Store o Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente SIM fisica, niente graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e ad alta velocità.



