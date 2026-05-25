Dove vedere oggi le partite del Panama ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

A Panama i diritti sono condivisi da Medcom e TVN Media: la partita andrà in onda in chiaro su RPC TV (Canal 4) e TVN Canal 2, o in streaming su Medcom GO e TVN Pass. Tigo Sports offre la visione via cavo. In Ghana la gara andrà in onda in chiaro sulle reti nazionali, mentre SuperSport la proporrà su DStv e in streaming su DStv Stream.

Qual è la prossima partita di Panama ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio dei Los Canaleros nella fase a gironi, contro il Ghana, è in programma al Toronto Stadium e verrà trasmesso sia in chiaro sia sulle piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Ghana Data Mercoledì 17 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 19:00 (ora locale) / 00:00 (BST, 18 giugno) Stadio Toronto Stadium (BMO Field) Città Toronto, Ontario, Canada

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio a Panama?

Per seguire tutta la campagna mondiale del Panama, sintonizzatevi su TVN Media (TVN Canal 2) e Medcom (RPC TV / Telemetro).

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare Panama ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale di Panama, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in chiaro. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) . Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta di Panama!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM per viaggi di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. È ideale per seguire i Mondiali del 2026 in streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti ) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



