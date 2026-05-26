Dove vedere oggi la Turchia ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Turchia i diritti di trasmissione sono dell’emittente pubblica TRT. La partita andrà in onda in diretta e in chiaro su TRT 1 o TRT Spor, con streaming su tabii. In Australia la partita andrà in onda in diretta e in chiaro su SBS. I tifosi potranno vederla in TV su SBS o SBS VICELAND, oppure in streaming con copertura completa e replay su SBS On Demand.

Qual è la prossima partita della Turchia ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Turchia nella fase a gironi del Mondiale FIFA 2026, contro l'Australia, è in programma al BC Place. Dopo 24 anni di assenza, il ritorno della squadra della Mezzaluna e delle Stelle sarà trasmesso sia in chiaro sia su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Australia Data Sabato 13 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 21:00 (ora locale) / 05:00 (BST, 14 giugno) Stadio BC Place Città Vancouver, Columbia Britannica, Canada

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Turchia?

Per seguire tutta la campagna mondiale della Turchia basta sintonizzarsi su TRT.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Turchia ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale turca, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) . Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente. Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM.

Saily è l’eSIM per viaggiatori di Nord Security: scarichi un piano dati direttamente sul telefono e godi di streaming live in 4K o HD senza lag, soprattutto per i Mondiali del 2026.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, consigliamo un piano da 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile ad alta velocità.



