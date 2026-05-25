Dove vedere oggi la Svizzera ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Da ricordare:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Svizzera i diritti sono della SRG SSR: la partita andrà in onda in chiaro su SRF (tedesco), RTS (francese) e RSI (italiano), con streaming gratuiti su SRF Play, RTS Play e RSI Play. In Qatar, la partita andrà in onda su beIN SPORTS, che detiene i diritti esclusivi per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA) e garantirà la diretta sui canali beIN SPORTS MAX e sull’app beIN CONNECT.

Qual è la prossima partita della Svizzera ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Svizzera nel girone dei Mondiali FIFA 2026 contro il Qatar si terrà a San Francisco. La partita sarà trasmessa in chiaro e sulle piattaforme a pagamento.

Dettagli Informazioni Avversario Qatar Data Sabato 13 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 12:00 (ora locale) / 20:00 (BST) Stadio Stadio della Baia di San Francisco (Levi's Stadium) Città Santa Clara, California, Stati Uniti

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Svizzera?

Per seguire tutta la campagna mondiale della Svizzera basta sintonizzarsi su SRG SSR.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Svizzera ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale svizzera, basta connettersi virtualmente a un Paese che trasmette gratis o in chiaro. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) . Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM per viaggi di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. È ideale per seguire i Mondiali del 2026 in streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura one-tap in app. Non servono SIM fisiche né graffette. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



