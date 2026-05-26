Dove vedere oggi la Svezia ai Mondiali FIFA 2026? Prossima partita, orario, canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici può violare i Termini di servizio di alcune piattaforme.

In Svezia i diritti del torneo sono di SVT (canale pubblico) e TV4 (canale commerciale). Per questa partita i tifosi possono guardarla in chiaro su SVT o in streaming su SVT Play. In Tunisia, invece, i diritti principali sono di beIN SPORTS, che trasmette in esclusiva nel Medio Oriente e Nord Africa (MENA). La gara sarà visibile sui canali beIN SPORTS MAX, in streaming su beIN CONNECT e in chiaro su Télévision Tunisienne (El Wataniya 1).

Qual è la prossima partita della Svezia ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Svezia nella fase a gironi del Mondiale FIFA 2026, contro la Tunisia, è in programma a Monterrey. Essendo l'atteso debutto dei Blågult contro un avversario africano di rilievo, la partita sarà trasmessa sia in chiaro sia su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Tunisia Data Domenica 14 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 20:00 (ora locale) / 03:00 (BST, 15 giugno) Stadio Stadio di Monterrey (Estadio BBVA) Città Guadalupe, Monterrey, Messico

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

🇧🇦 Bosnia-Erzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasile

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave

🇨🇱 Cile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombia

Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croazia

HRTi

🇨🇾 Cipro

Sigma TV

🇨🇿 Repubblica Ceca

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danimarca

TV2 Danimarca | TV2 Play Danimarca

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canale 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Figi

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Germania

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Giappone

DAZN Giappone

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

App New World Sport

🇲🇽 Messico

Canale 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Messico

🌎 Medio Oriente e Nord Africa

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Paesi Bassi

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Paesi Bassi

🇳🇿 Nuova Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norvegia

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Perù

DIRECTV Sports Perù | DGO | Disney+ Premium Cile | Paramount+

🇵🇹 Portogallo

Sport TV

🇷🇴 Romania

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapore

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Sudafrica

SABC 3 | SABC Plus | App Sporty TV

🇪🇸 Spagna

DAZN Spagna | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spagna

🇸🇪 Svezia

TV4 Svezia | TV4 Play

🇨🇭 Svizzera

RAI 1 | SRF due | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turchia

Turkey

🇬🇧 Regno Unito

ITV 1 UK | ITVX | STV Scozia | STV Player

🇺🇸 Stati Uniti

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | App FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Svezia?

Per seguire tutta la campagna mondiale della Svezia basta sintonizzarsi su SVT e TV4.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Svezia ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale svedese, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la partita della Svezia in diretta!

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