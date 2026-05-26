Dove vedere oggi la Svezia ai Mondiali FIFA 2026? Prossima partita, orario, canali TV e dirette streaming

Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.
Come usarla?
1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.
2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.
3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.
Cose da tenere a mente:
1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.
2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.
3. Aggirare i blocchi geografici può violare i Termini di servizio di alcune piattaforme.
In Svezia i diritti del torneo sono di SVT (canale pubblico) e TV4 (canale commerciale). Per questa partita i tifosi possono guardarla in chiaro su SVT o in streaming su SVT Play. In Tunisia, invece, i diritti principali sono di beIN SPORTS, che trasmette in esclusiva nel Medio Oriente e Nord Africa (MENA). La gara sarà visibile sui canali beIN SPORTS MAX, in streaming su beIN CONNECT e in chiaro su Télévision Tunisienne (El Wataniya 1).
Qual è la prossima partita della Svezia ai Mondiali FIFA 2026?
L'esordio della Svezia nella fase a gironi del Mondiale FIFA 2026, contro la Tunisia, è in programma a Monterrey. Essendo l'atteso debutto dei Blågult contro un avversario africano di rilievo, la partita sarà trasmessa sia in chiaro sia su piattaforme premium.
Dettagli
Informazioni
Avversario
Tunisia
Data
Domenica 14 giugno 2026
Ora del calcio d'inizio
20:00 (ora locale) / 03:00 (BST, 15 giugno)
Stadio
Stadio di Monterrey (Estadio BBVA)
Città
Guadalupe, Monterrey, Messico
Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026
🌍 Paese/Regione
📺 Emittente
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Algeria
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgio
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Cile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia-Erzegovina
🇧🇷 Brasile
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave
🇨🇱 Cile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croazia
🇨🇾 Cipro
🇨🇿 Repubblica Ceca
🇩🇰 Danimarca
TV2 Danimarca | TV2 Play Danimarca
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canale 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Figi
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Germania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Giappone
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Messico
Canale 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Messico
🌎 Medio Oriente e Nord Africa
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Paesi Bassi
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Paesi Bassi
🇳🇿 Nuova Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norvegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Perù
DIRECTV Sports Perù | DGO | Disney+ Premium Cile | Paramount+
🇵🇹 Portogallo
🇷🇴 Romania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapore
🇿🇦 Sudafrica
SABC 3 | SABC Plus | App Sporty TV
🇪🇸 Spagna
DAZN Spagna | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spagna
🇸🇪 Svezia
🇨🇭 Svizzera
RAI 1 | SRF due | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turchia
🇬🇧 Regno Unito
ITV 1 UK | ITVX | STV Scozia | STV Player
🇺🇸 Stati Uniti
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | App FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Svezia?
Per seguire tutta la campagna mondiale della Svezia basta sintonizzarsi su SVT e TV4.
Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Svezia ai Mondiali FIFA 2026
Per seguire la Nazionale svedese, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:
- Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026.
- Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV)
- Connettiti a un server strategico
- Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente
- Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la partita della Svezia in diretta!
La scelta del viaggiatore: streaming con Saily eSIM
Saily è l’eSIM di Nord Security che ti fa scaricare un piano dati direttamente sul telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre la banda necessaria per lo streaming in 4K o HD senza lag.
- Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play.
- Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. USA per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB.
- Installa l'eSIM con un tocco nell'app; non serve SIM fisica né graffetta.
- Attiva il piano appena atterri o quando ti serve internet e goditi la partita in streaming su rete mobile dedicata e veloce.