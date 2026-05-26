Dove vedere oggi la Svezia ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Svezia i diritti sono di SVT e TV4. La partita d’esordio sarà in chiaro su SVT e in streaming su SVT Play. In Tunisia, invece, i diritti principali sono di beIN SPORTS, emittente esclusiva per Medio Oriente e Nord Africa (MENA). La gara andrà in onda sui canali beIN SPORTS MAX e, in streaming, su beIN CONNECT; in TV free-to-air sarà visibile su Télévision Tunisienne (El Wataniya 1).

Qual è la prossima partita della Svezia ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Svezia nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026, contro la Tunisia, si terrà a Monterrey. Essendo l'atteso debutto dei Blågult contro un avversario africano di rilievo, la partita sarà trasmessa sia in chiaro sia su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Tunisia Data Domenica 14 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 20:00 (ora locale) / 03:00 (BST, 15 giugno) Stadio Stadio di Monterrey (Estadio BBVA) Città Guadalupe, Monterrey, Messico

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Svezia?

Per seguire la campagna mondiale della Svezia basta sintonizzarsi su SVT e TV4.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Svezia ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale svedese, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) . Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la partita della Svezia in diretta!

La scelta del viaggiatore: streaming con Saily eSIM

Saily è l'eSIM per viaggiatori di Nord Security: scarica il piano dati direttamente sul tuo telefono e goditi i Mondiali 2026 in 4K o HD senza lag.