Dove vedere oggi la Svezia ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming

Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.
Come usarla?
1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.
2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.
3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.
Cose da tenere a mente:
1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.
2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.
3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.
In Svezia i diritti sono di SVT e TV4. La partita d’esordio sarà in chiaro su SVT e in streaming su SVT Play. In Tunisia, invece, i diritti principali sono di beIN SPORTS, emittente esclusiva per Medio Oriente e Nord Africa (MENA). La gara andrà in onda sui canali beIN SPORTS MAX e, in streaming, su beIN CONNECT; in TV free-to-air sarà visibile su Télévision Tunisienne (El Wataniya 1).
Qual è la prossima partita della Svezia ai Mondiali FIFA 2026?
L'esordio della Svezia nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026, contro la Tunisia, si terrà a Monterrey. Essendo l'atteso debutto dei Blågult contro un avversario africano di rilievo, la partita sarà trasmessa sia in chiaro sia su piattaforme premium.
Dettagli
Informazioni
Avversario
Tunisia
Data
Domenica 14 giugno 2026
Ora del calcio d'inizio
20:00 (ora locale) / 03:00 (BST, 15 giugno)
Stadio
Stadio di Monterrey (Estadio BBVA)
Città
Guadalupe, Monterrey, Messico
Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026
🌍 Paese/Regione
📺 Emittente
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Algeria
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgio
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Cile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia-Erzegovina
🇧🇷 Brasile
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canada
🇨🇱 Cile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
🇭🇷 Croazia
🇨🇾 Cipro
🇨🇿 Repubblica Ceca
🇩🇰 Danimarca
🇪🇨 Ecuador
🇸🇻 El Salvador
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Figi
🇫🇮 Finlandia
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Germania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
🇭🇰 Hong Kong
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Giappone
🇽🇰 Kosovo
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Messico
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Messico
🌎 Medio Oriente e Nord Africa
🇳🇵 Nepal
🇳🇱 Paesi Bassi
🇳🇿 Nuova Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
🇳🇴 Norvegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Perù
DIRECTV Sports Perù | DGO | Disney+ Premium Cile | Paramount+
🇵🇹 Portogallo
🇷🇴 Romania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapore
🇿🇦 Sudafrica
🇪🇸 Spagna
🇸🇪 Svezia
🇨🇭 Svizzera
🇹🇷 Turchia
🇬🇧 Regno Unito
ITV 1 UK | ITVX | STV Scozia | STV Player
🇺🇸 Stati Uniti
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | App FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
🇻🇳 Vietnam
Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Svezia?
Per seguire la campagna mondiale della Svezia basta sintonizzarsi su SVT e TV4.
Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Svezia ai Mondiali FIFA 2026
Per seguire la Nazionale svedese, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:
- Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026.
- Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV).
- Connettiti a un server strategico
- Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente
- Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la partita della Svezia in diretta!
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Saily è l'eSIM per viaggiatori di Nord Security: scarica il piano dati direttamente sul tuo telefono e goditi i Mondiali 2026 in 4K o HD senza lag.
- Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play.
- Scegli il piano: seleziona il Paese (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming delle partite da 90 minuti, consigliamo un piano da 10 o 20 GB.
- Installa l'eSIM: segui la procedura touch nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta.
- Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando ti servono dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile ad alta velocità.