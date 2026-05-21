



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Da ricordare:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Spagna la partita sarà trasmessa da RTVE (La 1), visibile con un'antenna digitale. A Capo Verde, l'emittente ufficiale è SuperSport, disponibile su DStv; la gara andrà in onda anche su New World TV.

Qual è la prossima partita della Spagna ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Spagna nella fase a gironi dei Mondiali FIFA 2026, contro Capo Verde, si terrà al Mercedes-Benz Stadium. Essendo la prima partita della Roja e coinvolgendo due nazionali di rilievo, sarà trasmessa sia in chiaro che su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Capo Verde Data Lunedì 15 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 12:00 (ora locale) / 17:00 (BST) Stadio Stadio Mercedes-Benz (Stadio di Atlanta) Città Atlanta, Georgia, USA

Emittenti televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in tutto il mondo

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Spagna?

Per seguire tutte le partite della Spagna, sintonizzatevi su RTVE, Mediapro o DAZN.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Spagna ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Spagna, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la partita gratis. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) . Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la Spagna in diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily da App Store o Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti ) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e ad alta velocità.



