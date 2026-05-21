



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra “In incognito” o “Privata” per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

Nel Regno Unito la partita sarà trasmessa dalla BBC (BBC One e BBC Scotland), visibile con un'antenna digitale standard. In Haiti, Tele Haiti e Canal+ Haiti trasmetteranno l'incontro in diretta anche sulle loro piattaforme di streaming.

Qual è la prossima partita della Scozia ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Scozia nella fase a gironi dei Mondiali FIFA 2026, controHaiti, si terrà all'iconico Gillette Stadium. Essendo la prima partita della Tartan Army e coinvolgendo due nazionali di rilievo, sarà trasmessa sia in chiaro che su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Haiti Data Sabato 13 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 21:00 (ora locale) / 02:00 (BST, 14 giugno) Stadio Gillette Stadium (Boston) Città Foxborough, Massachusetts, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Scozia?

Per seguire la corsa verso la gloria, i tifosi possono sintonizzarsi su BBC e STV.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per seguire la Scozia ai Mondiali FIFA 2026:

Per seguire la Nazionale scozzese, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la Scozia in diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM per viaggi di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente SIM fisica, niente graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



