



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Da ricordare:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

Nel Regno Unito la partita sarà trasmessa dalla BBC (BBC One e BBC Scotland), visibile con un'antenna digitale standard. Ad Haiti, Tele Haiti e Canal+ Haiti trasmetteranno l'incontro in diretta anche sulle loro piattaforme di streaming.

Qual è la prossima partita della Scozia ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Scozia nella fase a gironi dei Mondiali FIFA 2026, contro Haiti, si terrà al Gillette Stadium. Essendo la prima gara della Tartan Army, sarà trasmessa sia in chiaro sia su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Haiti Data Sabato 13 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 21:00 (ora locale) / 02:00 (BST, 14 giugno) Stadio Gillette Stadium (Boston) Città Foxborough, Massachusetts, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Scozia?

Per seguire la corsa della Scozia verso la gloria, sintonizzatevi sui canali BBC e STV.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Scozia ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale scozzese, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la partita gratis. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la Scozia in diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM per viaggi di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. È ideale per seguire i Mondiali del 2026 in streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily da App Store o Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese (es. Stati Uniti ) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente scheda SIM fisica né graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



