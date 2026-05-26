Dove vedere oggi la Repubblica Democratica del Congo ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

Nella Repubblica Democratica del Congo i diritti di trasmissione del torneo appartengono a New World TV, detentore esclusivo per l’Africa subsahariana, che lavora con reti locali per una vasta copertura. L'emittente pubblica RTNC trasmetterà in chiaro, mentre SuperSport (su Canal+ e DStv) offrirà la pay-TV premium e lo streaming digitale. In Portogallo la partita sarà visibile gratis su LiveModeTV, nuovo canale YouTube in chiaro per le gare della nazionale, mentre l’offerta completa e premium è su Sport TV.

Qual è la prossima partita della Repubblica Democratica del Congo ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della RDC nella fase a gironi, controil Portogallo, è in programma all'iconico Houston Stadium e verrà trasmesso sia in chiaro sia sulle piattaforme pay.

Dettagli Informazioni Avversario Portogallo Data Mercoledì 17 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 12:00 (ora locale) / 18:00 (BST) Stadio Houston Stadium (NRG Stadium) Città Houston, Texas, Stati Uniti

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Repubblica Democratica del Congo?

Per seguire la campagna mondiale della Repubblica Democratica del Congo, sintonizzatevi su RTNC e SuperSport.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Repubblica Democratica del Congo ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale della Repubblica Democratica del Congo, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferenziale. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta della Repubblica Democratica del Congo!

La scelta del viaggiatore: streaming con Saily eSIM

Saily è l’eSIM di Nord Security che ti fa scaricare un piano dati direttamente sul telefono, ideale per i Mondiali 2026 perché offre la banda necessaria per lo streaming in 4K o HD senza lag.