Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.
Come usarla?
1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.
2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.
3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.
Da ricordare:
1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.
2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.
3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.
In Tunisia la partita sarà trasmessa sui canali beIN Sports MAX e sulla piattaforma digitale beIN CONNECT, mentre in chiaro sarà visibile su Télévision Tunisienne (El Wataniya 1). In Svezia, SVT e TV4 trasmettono il torneo su SVT1 o TV4 e sulle piattaforme SVT Play e TV4 Play.
Qual è la prossima partita della Tunisia ai Mondiali FIFA 2026?
L'esordio della Tunisia nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026, contro la Svezia, si terrà all'Estadio BBVA. Essendo la prima partita delle Aquile di Cartagine e un match di alto livello, sarà trasmesso sia in chiaro sia sulle piattaforme premium.
Dettagli
Informazioni
Avversario
Svezia
Data
Domenica 14 giugno 2026
Ora del calcio d'inizio
20:00 (ora locale) / 03:00 (BST, 15 giugno)
Stadio
Estadio BBVA (Stadio di Monterrey)
Città
Guadalupe, Monterrey, Messico
Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026
Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Tunisia?
Per seguire tutte le partite della Tunisia, sintonizzatevi su beIN Sports o sull’Établissement de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne (ERTT).
Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Tunisia ai Mondiali FIFA 2026
Per seguire la Nazionale tunisina, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in chiaro. Ecco come:
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- Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV)
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