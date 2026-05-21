



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Da ricordare:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Tunisia la partita sarà trasmessa sui canali beIN Sports MAX e sulla piattaforma digitale beIN CONNECT, mentre in chiaro sarà visibile su Télévision Tunisienne (El Wataniya 1). In Svezia, SVT e TV4 trasmettono il torneo su SVT1 o TV4 e sulle piattaforme SVT Play e TV4 Play.

Qual è la prossima partita della Tunisia ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Tunisia nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026, contro la Svezia, si terrà all'Estadio BBVA. Essendo la prima partita delle Aquile di Cartagine e un match di alto livello, sarà trasmesso sia in chiaro sia sulle piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Svezia Data Domenica 14 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 20:00 (ora locale) / 03:00 (BST, 15 giugno) Stadio Estadio BBVA (Stadio di Monterrey) Città Guadalupe, Monterrey, Messico

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Tunisia?

Per seguire tutte le partite della Tunisia, sintonizzatevi su beIN Sports o sull’Établissement de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne (ERTT).

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Tunisia ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale tunisina, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in chiaro. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente SIM fisica, niente graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



