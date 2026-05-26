Dove vedere oggi la partita della Bosnia-Erzegovina ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite da fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming live e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Bosnia-Erzegovina la partita sarà trasmessa da Arena Sport, che detiene i diritti regionali e la offrirà in diretta sui propri canali via cavo premium e in streaming sulle proprie piattaforme. In Canada, Bell Media detiene i diritti esclusivi: la partita andrà in onda su TSN (inglese) e RDS (francese), con alcune trasmissioni terrestri su CTV. In streaming, sarà visibile tramite le app di TSN e RDS o su Crave tramite il feed di CTV.

Qual è la prossima partita della Bosnia-Erzegovina ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Bosnia-Erzegovina ai Mondiali FIFA 2026, contro il Canada, si terrà all’iconico Toronto Stadium. La partita dei “Dragons” sarà trasmessa in chiaro e sulle piattaforme a pagamento.

Dettagli Informazioni Avversario Canada Data Venerdì 12 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 19:00 (ora locale) / 00:00 (BST, 13 giugno) Stadio Toronto Stadium (BMO Field) Città Toronto, Ontario, Canada

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Bosnia-Erzegovina?

Per seguire la campagna mondiale della Bosnia-Erzegovina basta sintonizzarsi su Arena Sport.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Bosnia-Erzegovina ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Bosnia-Erzegovina, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) . Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente. Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la Bosnia-Erzegovina in diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura one-tap in app. Non servono SIM fisiche né graffette. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando ti servono dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e ad alta velocità.



