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Dove vedere oggi la Nuova Zelanda ai Mondiali FIFA 2026? Prossima partita, orario, canali TV e dirette streaming

Coppa del Mondo
Nuova Zelanda

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Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Scegli un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Nuova Zelanda i diritti di trasmissione sono di TVNZ: la partita degli All Whites sarà in diretta TV free su TVNZ 1 e l’intero torneo in streaming con abbonamento su TVNZ+. In Iran, l’emittente statale IRIB detiene i diritti. La partita andrà in onda in diretta sul canale sportivo principale IRIB Varzesh e in streaming locale su Telewebion.

Quando scenderà in campo la Nuova Zelanda nella Coppa del Mondo FIFA 2026?

L'esordio della Nuova Zelanda nella fase a gironi del Mondiale FIFA 2026, control'Iran, è in programma all'iconico Los Angeles Stadium. Essendo la prima attesissima sfida degli All Whites contro un avversario continentale di alto livello, sarà trasmessa sia in chiaro che su piattaforme premium.

Dettagli

Informazioni

Avversario

Iran

Data

Lunedì 15 giugno 2026

Ora del calcio d'inizio

18:00 (ora locale) / 02:00 (BST, 16 giugno)

Stadio

Los Angeles Stadium (SoFi Stadium)

Città

Inglewood, California, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

🌍 Paese/Regione

📺 Emittente

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Algeria

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentina

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australia

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Austria

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgio

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Cile | Entel TV

🇧🇦 Bosnia-Erzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasile

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave

🇨🇱 Cile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombia

Caracol TV | RCN | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croazia

HRTi

🇨🇾 Cipro

Sigma TV

🇨🇿 Repubblica Ceca

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danimarca

TV2 Danimarca | TV2 Play Danimarca

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Figi

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Germania

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Giappone

DAZN Giappone

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

App New World Sport

🇲🇽 Messico

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Medio Oriente e Nord Africa

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Paesi Bassi

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Paesi Bassi

🇳🇿 Nuova Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norvegia

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Perù

DIRECTV Sports Perù | DGO | Disney+ Premium Cile | Paramount+

🇵🇹 Portogallo

Sport TV

🇷🇴 Romania

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapore

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Sudafrica

SABC 3 | SABC Plus | App Sporty TV

🇪🇸 Spagna

DAZN Spagna | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spagna

🇸🇪 Svezia

TV4 Svezia | TV4 Play

🇨🇭 Svizzera

RAI 1 | SRF due | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turchia

tabii

🇬🇧 Regno Unito

ITV 1 UK | ITVX | STV Scozia | STV Player

🇺🇸 Stati Uniti

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | App FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Nuova Zelanda?

Per seguire tutta la campagna mondiale della Nuova Zelanda basta sintonizzarsi su TVNZ.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Nuova Zelanda ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale neozelandese, basta connettersi “virtualmente” a un Paese che trasmette gratis o in modo preferenziale. Ecco come:

  1. Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026.
  2. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV).
  3. Connettiti a un server strategico
  4. Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente
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