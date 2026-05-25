Dove vedere oggi la Nuova Zelanda ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi usare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Nuova Zelanda i diritti di trasmissione sono di TVNZ: la partita degli All Whites sarà in diretta gratuita su TVNZ 1 e l’intero torneo in streaming con abbonamento su TVNZ+. In Iran, l’emittente statale IRIB detiene i diritti. La partita andrà in onda in diretta sul canale sportivo principale IRIB Varzesh e in streaming locale su Telewebion.

Qual è la prossima partita della Nuova Zelanda ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Nuova Zelanda nella fase a gironi del Mondiale 2026, control'Iran, è in programma al Los Angeles Stadium. Essendo la prima partita degli All Whites contro un avversario continentale di alto livello, sarà trasmessa sia in chiaro che su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Iran Data Lunedì 15 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 18:00 (ora locale) / 02:00 (BST, 16 giugno) Stadio Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) Città Inglewood, California, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Nuova Zelanda?

Per seguire tutta la campagna mondiale della Nuova Zelanda basta sintonizzarsi su TVNZ.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Nuova Zelanda ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale neozelandese, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la diretta della Nuova Zelanda!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti ) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



