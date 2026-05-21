



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Norvegia la partita sarà trasmessa in chiaro da NRK e TV 2, e in streaming su NRK TV e TV 2 Play. In Iraq, beIN Sports detiene i diritti esclusivi. La partita andrà in onda sui canali premium beIN SPORTS MAX e sulle piattaforme digitali TOD e beIN CONNECT.

Quando si terrà il prossimo match della Norvegia ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Norvegia nella fase a gironi del Mondiale 2026,contro l'Iraq, è in programma al Gillette Stadium. Essendo la prima gara dei Løvene e un match di rilievo, sarà trasmesso sia in chiaro sia sulle piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Iraq Data Martedì 16 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 18:00 (ora locale) / 23:00 (BST) Stadio Gillette Stadium (Boston) Città Foxborough, Massachusetts, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Norvegia?

Per seguire la Norvegia, sintonizzatevi su NRK e TV 2.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Norvegia ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale norvegese, basta connettersi virtualmente a un Paese che trasmette gratis o in chiaro. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente. Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily da App Store o Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e ad alta velocità.



