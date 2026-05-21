Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.
Come usarla?
1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.
2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.
3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.
Cose da tenere a mente:
1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.
2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.
3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.
In Norvegia la partita sarà trasmessa in chiaro da NRK e TV 2, e in streaming su NRK TV e TV 2 Play. In Iraq, beIN Sports detiene i diritti esclusivi. La partita andrà in onda sui canali premium beIN SPORTS MAX e sulle piattaforme digitali TOD e beIN CONNECT.
Quando si terrà il prossimo match della Norvegia ai Mondiali FIFA 2026?
L'esordio della Norvegia nella fase a gironi del Mondiale 2026,contro l'Iraq, è in programma al Gillette Stadium. Essendo la prima gara dei Løvene e un match di rilievo, sarà trasmesso sia in chiaro sia sulle piattaforme premium.
Dettagli
Informazioni
Avversario
Iraq
Data
Martedì 16 giugno 2026
Ora del calcio d'inizio
18:00 (ora locale) / 23:00 (BST)
Stadio
Gillette Stadium (Boston)
Città
Foxborough, Massachusetts, USA
Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026
Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Norvegia?
Per seguire la Norvegia, sintonizzatevi su NRK e TV 2.
Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Norvegia ai Mondiali FIFA 2026
Per seguire la Nazionale norvegese, basta connettersi virtualmente a un Paese che trasmette gratis o in chiaro. Ecco come:
- Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026.
- Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV)
- Connettiti a un server strategico
- Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente.
- Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la diretta!
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- Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB.
- Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta.
- Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e ad alta velocità.