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Dove vedere oggi la Norvegia ai Mondiali FIFA 2026? Guida TV, streaming gratis, VPN, eSIM

La Norvegia è pronta a imporsi nel Gruppo I con la sua solita intensità, affrontando Francia, Senegal e Iraq.


Emittenti televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in tutto il mondo

🌍 Paese/Regione

📺 Emittente

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Algeria

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentina

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australia

SBS

🇦🇹 Austria

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaigian

Azerbaigian ITV

🇧🇪 Belgio

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnia-Erzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasile

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇰🇭 Cambogia

Hang Meas

🇨🇦 Canada

Bell Media

🇨🇱 Cile

Chilevisión

🇨🇳 Cina

CMG

🇨🇴 Colombia

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Croazia

HRT

🇨🇾 Cipro

Sigma TV

🇨🇿 Repubblica Ceca

ČT | TV Nova

🇩🇰 Danimarca

DR | TV2

🇪🇨 Ecuador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estonia

TV3

🇫🇯 Figi

FBC

🇫🇮 Finlandia

Yle | MTV3

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Germania

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Grecia

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Ungheria

MTVA

🇮🇸 Islanda

RÚV

🇮🇩 Indonesia

TVRI | RRI

🇮🇷 Iran

IRIB TV3

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇱 Israele

KAN | Charlton

🇮🇹 Italia

RAI | DAZN

🇯🇵 Giappone

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kazakistan

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirghizistan

KTRK

🇱🇻 Lettonia

TV3 Lettonia

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

🇱🇹 Lituania

TV3 Lituania

🇱🇺 Lussemburgo

VRT | RTBF

🇲🇴 Macao

TDM

🇲🇻 Maldive

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Mauritius

MBC

🇲🇽 Messico

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Medio Oriente e Nord Africa

beIN Sports

🇲🇳 Mongolia

EduTV | Televisione Nazionale | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Montenegro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Paesi Bassi

NOS

🇳🇿 Nuova Zelanda

TVNZ

🇳🇮 Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Macedonia del Nord

Arena Sport

🇳🇴 Norvegia

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Perù

Perù: América Televisión

🇵🇭 Filippine

Aleph Group

🇵🇱 Polonia

TVP

🇵🇹 Portogallo

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Romania

Antena

🇷🇺 Russia

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbia

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapore

Mediacorp

🇸🇰 Slovacchia

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slovenia

Arena Sport

🇿🇦 Sudafrica

SABC | SportyTV

🌏 Sud America

DSports | Disney+

🇰🇷 Corea del Sud

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Spagna

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Africa subsahariana

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Svezia

SVT | TV4

🇨🇭 Svizzera

SRG SSR

🇹🇼 Taiwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tagikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor Est

ETO

🇹🇷 Turchia

TRT

🇹🇲 Turkmenistan

Sport in Turkmenistan

🇺🇦 Ucraina

MEGOGO

🇬🇧 Regno Unito

BBC | ITV

🇺🇸 Stati Uniti

Fox Sports (inglese) | Telemundo (spagnolo)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

VTV


Per saperne di più: Maglie della Norvegia per i Mondiali FIFA 2026: maglia casalinga, da trasferta, date di uscita e prezzi

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Norvegia?

Per seguire la corsa norvegese verso la gloria, sintonizzatevi su NRK e TV2.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Norvegia ai Mondiali FIFA 2026


Per seguire la Nazionale norvegese basta connettersi virtualmente a un Paese che trasmette gratis o in chiaro. Ecco come:

  1. Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026.
  2. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV)
  3. Connettiti a un server strategico
  4. Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente
  5. Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta!

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  1. Scarica l'app Saily da App Store o Google Play.
  2. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB.
  3. Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta.
  4. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.