



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming live e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

Negli Stati Uniti la partita sarà trasmessa da Fox Sports(FOX o FS1) e Telemundo (o Universo), visibili con un'antenna digitale. In Paraguay si potrà vedere in chiaro su Trece e GEN TV, oltre che sulla piattaforma a pagamento Tigo Sports.

Quando si terrà il prossimo match degli Stati Uniti ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio degli Stati Uniti nella fase a gironi dei Mondiali FIFA 2026, contro il Paraguay, si terrà all'iconico SoFi Stadium. Essendo la prima partita del torneo per gli Stars and Stripes e coinvolgendo due nazionali di alto profilo, sarà trasmessa su molte piattaforme gratuite e a pagamento.

Dettagli Informazioni Avversario Paraguay Data Venerdì 12 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 18:00 (ora locale) / 02:00 (BST, 13 giugno) Stadio SoFi Stadium (Los Angeles) Città Inglewood, California, Stati Uniti

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio negli Stati Uniti?

Per seguire la corsa degli Stati Uniti verso la gloria, sintonizzatevi sulla diretta in inglese su Fox Sports o in spagnolo su Telemundo.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la nazionale statunitense ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale USA, basta connettersi virtualmente a un Paese che offre la partita in chiaro. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la partita della USMNT in diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM per viaggi di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. È ideale per seguire i Mondiali del 2026 in streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti ) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente SIM fisica, niente graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



