



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Da ricordare:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra “In incognito” o “Privata” per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Giordania la partita sarà trasmessa su beIN Sports (beIN SPORTS MAX), canale disponibile in regione via satellite premium e sulla piattaforma beIN CONNECT. In Austria, l’emittente pubblica ORF (Österreichischer Rundfunk) trasmetterà il match su ORF 1 e sulla piattaforma ORF ON.

Quando si terrà il prossimo match della Giordania ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Giordania nella fase a gironi del Mondiale FIFA 2026, control'Austria, si terrà all'iconico Levi's Stadium. Essendo la prima partecipazione assoluta dei “Cavalieri” a un torneo mondiale e vedendo in campo due nazioni competitive, la partita sarà trasmessa sia in chiaro sia su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Austria Data Martedì 16 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 18:00 (ora locale) / 02:00 (BST, 17 giugno) Stadio Levi's Stadium (Stadio della Baia di San Francisco) Città Santa Clara, California, Stati Uniti

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Giordania?

Per seguire la Giordania, sintonizzatevi su beIN Sports.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Giordania ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale giordana, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM per viaggi di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre la banda necessaria per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily da App Store o Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente SIM fisica, niente graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e veloce.



