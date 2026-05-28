



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Da ricordare:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Germania la partita sarà trasmessa da ARD e ZDF, canali visibili con un'antenna digitale. A Curaçao, l'emittente pubblica TeleCuraçao e la rete regionale DirecTV (DSports) la trasmetteranno in diretta.

Quando scenderà in campo la Germania nel Mondiale FIFA 2026?

L'esordio della Germania nella fase a gironi del Mondiale FIFA 2026, contro Curaçao, è in programma all'NRG Stadium. Essendo la prima uscita della Die Mannschaft, sarà trasmessa sia in chiaro che su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Curaçao Data Domenica 14 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 12:00 (ora locale) / 18:00 (BST) Stadio NRG Stadium (Stadio di Houston) Città Houston, Texas, Stati Uniti

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Germania?

Per seguire la corsa alla gloria della Die Mannschaft, i tifosi possono sintonizzarsi su MagentaTV, ARD e ZDF.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Germania ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale tedesca, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la partita in chiaro. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) . Connettiti a un server nel Paese del broadcaster Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la Germania in diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta. Attiva il piano appena atterri o quando ti serve internet e goditi la partita in streaming su una connessione mobile dedicata e veloce.



