Dove vedere oggi la Costa d'Avorio ai Mondiali FIFA 2026? Prossima partita, orario, canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra “In incognito” o “Privata” per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Costa d’Avorio le emittenti nazionali RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) e NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) trasmettono in chiaro la partita sui canali terrestri e sulle piattaforme streaming RTI Play e NCI ID. In Ecuador, la gara sarà visibile su Teleamazonas (gratis) e su DirecTV (tramite DSports e app DGO).

Qual è la prossima partita della Costa d’Avorio ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Costa d'Avorio nella fase a gironi dei Mondiali FIFA 2026, contro l'Ecuador, si terrà al Lincoln Financial Field. Essendo la prima partita del torneo per Les Éléphants e un match tra nazionali di alto livello, sarà trasmessa sia in chiaro che su piattaforme a pagamento.

Dettagli Informazioni Avversario Ecuador Data Domenica 14 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 19:00 (ora locale) / 00:00 (BST, 15 giugno) Stadio Lincoln Financial Field (Stadio di Filadelfia) Città Filadelfia, Pennsylvania, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Costa d'Avorio?

Per seguire la campagna mondiale della Costa d'Avorio con Amad Diallo e Simon Adingra, sintonizzatevi su La Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI).

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Costa d'Avorio ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale ivoriana, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta della Costa d'Avorio!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente SIM fisica, niente graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



