



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Corea del Sud la partita sarà trasmessa da KBS (Korean Broadcasting System) e dal canale a pagamento JTBC, disponibili via etere, cavo e streaming. In Repubblica Ceca, invece, l’emittente pubblica Česká televize e la rete commerciale Skupina Nova detengono i diritti: la partita andrà in onda su ČT sporto TV Nova e sulle piattaforme ČT sport Plus e Oneplay.

Quando si terrà il prossimo match della Corea del Sud ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Corea del Sud nella fase a gironi dei Mondiali FIFA 2026, contro la Repubblica Ceca, si terrà all'Estadio Akron. Essendo la prima uscita dei Taegeuk Warriors e un match di alto profilo, sarà trasmesso sia in chiaro sia sulle piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Repubblica Ceca Data Giovedì 11 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 20:00 (ora locale) / 23:00 (EDT) Stadio Estadio Akron (Stadio di Guadalajara) Città Zapopan, Guadalajara, Messico

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Corea del Sud?

Per seguire tutte le partite della Corea del Sud, sintonizzatevi su JTBC e KBS.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Corea del Sud ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale coreana da un altro Paese, basta connettersi a una VPN veloce e scegliere un server nella nazione che trasmette gratis.

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente. Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi il match della Corea del Sud in diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily da App Store o Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente SIM fisica, niente graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



