Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.
Come usarla?
1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.
2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.
3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.
Cose da tenere a mente:
1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.
2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.
3. Aggirare i blocchi geografici può violare i Termini di servizio di alcune piattaforme.
In Uruguay la partita è visibile in chiaro su Canal 5 o in streaming su Antel TV; su pay-TV è trasmessa da DirecTV Sports (DSports) e in app da DGO. In Arabia Saudita, la partita va in onda su beIN SPORTS, che detiene i diritti per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA) e trasmette sui canali beIN SPORTS MAX e in streaming su beIN CONNECT.
Qual è la prossima partita dell'Uruguay ai Mondiali FIFA 2026?
L'esordio dell'Uruguay nella fase a gironi del Mondiale 2026, contro l'Arabia Saudita, è in programma al Miami Stadium. Essendo l'atteso debutto della Celeste contro un avversario di livello, la gara sarà trasmessa sia in chiaro sia sulle piattaforme pay.
Dettagli
Informazioni
Avversario
Arabia Saudita
Data
Lunedì 15 giugno 2026
Ora del calcio d'inizio
18:00 (ora locale) / 23:00 (BST)
Stadio
Hard Rock Stadium
Città
Miami Gardens, Florida, USA
Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026
🌍 Paese / Regione
📺 Emittente
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Algeria
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgio
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Cile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia-Erzegovina
🇧🇷 Brasile
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave
🇨🇱 Cile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canale 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croazia
🇨🇾 Cipro
🇨🇿 Repubblica Ceca
🇩🇰 Danimarca
TV2 Danimarca | TV2 Play Danimarca
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Figi
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Germania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Giappone
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Messico
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Medio Oriente e Nord Africa
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Paesi Bassi
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Paesi Bassi
🇳🇿 Nuova Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norvegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Perù
DIRECTV Sports Perù | DGO | Disney+ Premium Cile | Paramount+
🇵🇹 Portogallo
🇷🇴 Romania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapore
🇿🇦 Sudafrica
SABC 3 | SABC Plus | App Sporty TV
🇪🇸 Spagna
DAZN Spagna | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spagna
🇸🇪 Svezia
🇨🇭 Svizzera
RAI 1 | SRF due | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turchia
🇬🇧 Regno Unito
ITV 1 UK | ITVX | STV Scozia | STV Player
🇺🇸 Stati Uniti
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | App FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Uruguay?
Per seguire tutta la campagna mondiale dell'Uruguay basta sintonizzarsi su DirecTV Sports.
Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare l'Uruguay ai Mondiali FIFA 2026
Per seguire la Nazionale uruguaiana, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:
- Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026.
- Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV)
- Connettiti a un server strategico
- Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente
- Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la diretta dell'Uruguay!
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