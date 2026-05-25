



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici può violare i Termini di servizio di alcune piattaforme.

In Uruguay la partita è visibile in chiaro su Canal 5 o in streaming su Antel TV; su pay-TV è trasmessa da DirecTV Sports (DSports) e in app da DGO. In Arabia Saudita, la partita va in onda su beIN SPORTS, che detiene i diritti per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA) e trasmette sui canali beIN SPORTS MAX e in streaming su beIN CONNECT.

Qual è la prossima partita dell'Uruguay ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio dell'Uruguay nella fase a gironi del Mondiale 2026, contro l'Arabia Saudita, è in programma al Miami Stadium. Essendo l'atteso debutto della Celeste contro un avversario di livello, la gara sarà trasmessa sia in chiaro sia sulle piattaforme pay.

Dettagli Informazioni Avversario Arabia Saudita Data Lunedì 15 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 18:00 (ora locale) / 23:00 (BST) Stadio Hard Rock Stadium Città Miami Gardens, Florida, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

🇧🇷 Brasile

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave

🇨🇱 Cile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombia

Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canale 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croazia

HRTi

🇨🇾 Cipro

Sigma TV

🇨🇿 Repubblica Ceca

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danimarca

TV2 Danimarca | TV2 Play Danimarca

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Figi

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Germania

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

Irlanda RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Giappone

DAZN Giappone

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

App New World Sport

🇲🇽 Messico

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Medio Oriente e Nord Africa

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Paesi Bassi

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Paesi Bassi

🇳🇿 Nuova Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norvegia

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Perù

DIRECTV Sports Perù | DGO | Disney+ Premium Cile | Paramount+

🇵🇹 Portogallo

Sport TV

🇷🇴 Romania

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapore

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Sudafrica

SABC 3 | SABC Plus | App Sporty TV

🇪🇸 Spagna

DAZN Spagna | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spagna

🇸🇪 Svezia

TV4 Svezia | TV4 Play

🇨🇭 Svizzera

RAI 1 | SRF due | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turchia

tabii

🇬🇧 Regno Unito

ITV 1 UK | ITVX | STV Scozia | STV Player

🇺🇸 Stati Uniti

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | App FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Uruguay?

Per seguire tutta la campagna mondiale dell'Uruguay basta sintonizzarsi su DirecTV Sports.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare l'Uruguay ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale uruguaiana, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la diretta dell'Uruguay!

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