Dove vedere oggi l'Uruguay ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Uruguay la partita è visibile in chiaro su Canal 5 o in streaming su Antel TV. Tutte le gare sono anche trasmesse via pay-TV da DirecTV Sports (DSports) e in streaming su DGO. In Arabia Saudita, la partita va in onda su beIN SPORTS, che detiene i diritti per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA) e trasmette sui canali beIN SPORTS MAX e in streaming su beIN CONNECT.

Qual è la prossima partita dell'Uruguay ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio dell'Uruguay nella fase a gironi del Mondiale 2026, contro l'Arabia Saudita, è in programma al Miami Stadium. Essendo un match molto atteso, sarà trasmesso sia in chiaro sia sulle piattaforme pay.

Dettagli Informazioni Avversario Arabia Saudita Data Lunedì 15 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 18:00 (ora locale) / 23:00 (BST) Stadio Hard Rock Stadium Città Miami Gardens, Florida, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Uruguay?

Per seguire tutta la campagna mondiale dell'Uruguay basta sintonizzarsi su DirecTV Sports.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare l'Uruguay ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale uruguaiana, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la partita in chiaro. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) . Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta dell'Uruguay!

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