Dove vedere oggi l'Olanda ai Mondiali FIFA 2026? Prossima partita, diretta TV e streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra “In incognito” o “Privata” per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

Nei Paesi Bassi NOS trasmette in chiaro la partita sui propri canali e in streaming su NOS.nl e NPO Start. In Giappone il match sarà trasmesso dal Japan Consortium in chiaro su NHK (canali terrestri, NHK+ e BS Premium 4K), oltre che su Nippon TV e Fuji TV. La diretta digitale premium sarà su DAZN.

Qual è la prossima partita dei Paesi Bassi ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio degli Orange nel girone, contro il Giappone, è in programma all'AT&T Stadium e sarà trasmesso sia in chiaro sia su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Giappone Data Domenica 14 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 15:00 (ora locale) / 21:00 (BST) Stadio AT&T Stadium (Stadio di Dallas) Città Arlington, Texas, USA

Emittenti mondiali della Coppa del Mondo FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio nei Paesi Bassi?

Per seguire tutta la campagna mondiale degli Orange basta sintonizzarsi su NOS.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare i Paesi Bassi ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale olandese, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) . Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente. Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily da App Store o Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, consigliamo un piano da 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente scheda SIM fisica o graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e ad alta velocità.



