Dove vedere oggi l'Olanda ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Se usi un computer, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

Nei Paesi Bassi NOS trasmette in chiaro la partita sui propri canali e in streaming su NOS.nl e NPO Start. In Giappone il match sarà trasmesso dal Japan Consortium in chiaro su NHK (canali terrestri, NHK+ e BS Premium 4K), Nippon TV e Fuji TV, oltre che in digitale su DAZN.

Qual è la prossima partita dei Paesi Bassi ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio degli Orange nel girone, contro il Giappone, è in programma all'AT&T Stadium e sarà trasmesso sia in chiaro sia su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Giappone Data Domenica 14 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 15:00 (ora locale) / 21:00 (BST) Stadio AT&T Stadium (Stadio di Dallas) Città Arlington, Texas, Stati Uniti

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio nei Paesi Bassi?

Per seguire tutta la campagna mondiale degli Orange basta sintonizzarsi su NOS.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare i Paesi Bassi ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale olandese, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) . Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi il match dei Paesi Bassi in diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM per viaggi di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. È ideale per seguire i Mondiali del 2026 in streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily da App Store o Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti ) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



