Dove vedere oggi l'Iraq ai Mondiali FIFA 2026? Prossima partita, orario, canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Iraq, il torneo sarà trasmesso in esclusiva su beIN SPORTS, che detiene i diritti per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA) e offrirà diretta multilingue sui canali beIN SPORTS MAX e in streaming su beIN CONNECT. In Norvegia, invece, la partita sarà trasmessa in chiaro da NRK e TV 2, con streaming gratuito rispettivamente su NRK TV e TV 2 Play.

Quando scenderà in campo l’Iraq nella Coppa del Mondo FIFA 2026?

L'esordio dell'Iraq nella fase a gironi, contro laNorvegia, è in programma al Gillette Stadium. Essendo la prima uscita dei Leoni di Mesopotamia contro un avversario europeo di alto livello, la partita sarà trasmessa sia in chiaro sia sulle piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Norvegia Data Martedì 16 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 18:00 (ora locale) / 23:00 (BST) Stadio Gillette Stadium Città Foxborough, Massachusetts, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Iraq?

Per seguire la campagna irachena ai Mondiali basta sintonizzarsi su beIN SPORTS.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare l'Iraq ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale irachena, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in chiaro. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta dell'Iraq!

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