Dove vedere oggi l'Iraq ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Iraq, il torneo sarà trasmesso in esclusiva su beIN SPORTS, che detiene i diritti per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA) e offrirà diretta multilingue sui canali beIN SPORTS MAX e in streaming su beIN CONNECT. In Norvegia, invece, la partita sarà trasmessa in chiaro da NRK e TV 2, con streaming gratuito su NRK TV e TV 2 Play.

Quando scenderà in campo l’Iraq nella Coppa del Mondo FIFA 2026?

L'esordio dell'Iraq nella fase a gironi, contro la Norvegia, è in programma all'iconico Gillette Stadium. Essendo la prima attesissima uscita dei Leoni di Mesopotamia contro un avversario europeo di alto livello, la partita sarà trasmessa sia in chiaro sia su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Norvegia Data Martedì 16 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 18:00 (ora locale) / 23:00 (BST) Stadio Gillette Stadium Città Foxborough, Massachusetts, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Iraq?

Per seguire tutta la campagna irachena ai Mondiali basta sintonizzarsi su beIN SPORTS.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare l'Iraq ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale irachena, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la visione gratuita. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente. Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la diretta dell'Iraq!

La scelta del viaggiatore: streaming con Saily eSIM

Saily è l’eSIM di Nord Security che ti fa scaricare un piano dati direttamente sul telefono, ideale per i Mondiali 2026 perché offre la banda necessaria per lo streaming in 4K o HD senza lag.