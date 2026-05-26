Dove vedere oggi l'Iraq ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming

Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.
Come usarla?
1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.
2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.
3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.
Cose da tenere a mente:
1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.
2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.
3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.
In Iraq, il torneo sarà trasmesso in esclusiva su beIN SPORTS, che detiene i diritti per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA) e offrirà diretta multilingue sui canali beIN SPORTS MAX e in streaming su beIN CONNECT. In Norvegia, invece, la partita sarà trasmessa in chiaro da NRK e TV 2, con streaming gratuito su NRK TV e TV 2 Play.
Quando scenderà in campo l’Iraq nella Coppa del Mondo FIFA 2026?
L'esordio dell'Iraq nella fase a gironi, contro la Norvegia, è in programma all'iconico Gillette Stadium. Essendo la prima attesissima uscita dei Leoni di Mesopotamia contro un avversario europeo di alto livello, la partita sarà trasmessa sia in chiaro sia su piattaforme premium.
Dettagli
Informazioni
Avversario
Norvegia
Data
Martedì 16 giugno 2026
Ora del calcio d'inizio
18:00 (ora locale) / 23:00 (BST)
Stadio
Gillette Stadium
Città
Foxborough, Massachusetts, USA
Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026
🌍 Paese/Regione
📺 Emittente
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Algeria
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgio
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Cile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia-Erzegovina
🇧🇷 Brasile
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canada
🇨🇱 Cile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
🇭🇷 Croazia
🇨🇾 Cipro
🇨🇿 Repubblica Ceca
🇩🇰 Danimarca
🇪🇨 Ecuador
🇸🇻 El Salvador
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Figi
🇫🇮 Finlandia
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Germania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
🇭🇰 Hong Kong
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Giappone
🇽🇰 Kosovo
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Messico
Canale 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Messico
🌎 Medio Oriente e Nord Africa
🇳🇵 Nepal
🇳🇱 Paesi Bassi
🇳🇿 Nuova Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
🇳🇴 Norvegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Perù
DIRECTV Sports Perù | DGO | Disney+ Premium Cile | Paramount+
🇵🇹 Portogallo
🇷🇴 Romania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapore
🇿🇦 Sudafrica
🇪🇸 Spagna
🇸🇪 Svezia
🇨🇭 Svizzera
🇹🇷 Turchia
🇬🇧 Regno Unito
ITV 1 UK | ITVX | STV Scozia | STV Player
🇺🇸 Stati Uniti
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | App FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
🇻🇳 Vietnam
Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Iraq?
Per seguire tutta la campagna irachena ai Mondiali basta sintonizzarsi su beIN SPORTS.
Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare l'Iraq ai Mondiali FIFA 2026
Per seguire la Nazionale irachena, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la visione gratuita. Ecco come:
- Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026.
- Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV)
- Connettiti a un server strategico
- Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente.
- Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la diretta dell'Iraq!
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- Scegli il piano: seleziona il Paese (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming delle partite da 90 minuti, consigliamo un piano da 10 o 20 GB.
- Installa l'eSIM: segui la procedura touch nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta.
- Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando ti servono dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile ad alta velocità.