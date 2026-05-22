Dove vedere oggi l'Egitto ai Mondiali FIFA 2026? Prossima partita, orario, canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Egitto la partita sarà trasmessa da beIN SPORTS, che detiene i diritti esclusivi per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA) e la proporrà sui canali beIN SPORTS MAX e in streaming su beIN CONNECT. In Belgio, invece, i diritti sono divisi tra le emittenti pubbliche VRT e RTBF. In Belgio la partita sarà trasmessa in chiaro su VRT 1 (olandese) e su La Une (RTBF) per il pubblico francofono, con streaming su VRT MAX e Auvio.

Quando si disputerà il prossimo match dell’Egitto ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio dell'Egitto nella fase a gironi dei Mondiali FIFA 2026, controil Belgio,si terrà all'iconico Lumen Field. Essendo la prima partita dei Faraoni e un match tra nazionali di alto livello, sarà trasmesso sia in chiaro sia sulle piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Belgio Data Lunedì 15 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 12:00 (ora locale) / 20:00 (BST) Stadio Lumen Field (Stadio di Seattle) Città Seattle, Washington, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Egitto?

Per seguire la campagna egiziana con Mo Salah, sintonizzatevi su beIN Sports.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare l'Egitto ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale egiziana, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la visione gratuita. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente SIM fisica, niente graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e ad alta velocità.



