Dove vedere oggi l'Egitto ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi, cerca lo streaming e premi Play.

Da ricordare:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Egitto la partita sarà trasmessa da beIN SPORTS, che detiene i diritti esclusivi per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA) e la proporrà sui canali beIN SPORTS MAX e in streaming su beIN CONNECT. In Belgio, invece, i diritti sono divisi tra le emittenti pubbliche VRT e RTBF. In Belgio la partita sarà trasmessa in chiaro su VRT 1 per il pubblico olandese e su La Une (RTBF) per quello francese, con streaming su VRT MAX e Auvio.

Quando si terrà il prossimo match dell’Egitto ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio dell'Egitto nella fase a gironi dei Mondiali FIFA 2026, controil Belgio,si terrà all'iconico Lumen Field. Essendo la prima partita dei Faraoni e un match tra nazionali di alto livello, sarà trasmesso sia in chiaro sia sulle piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Belgio Data Lunedì 15 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 12:00 (ora locale) / 20:00 (BST) Stadio Lumen Field (Stadio di Seattle) Città Seattle, Washington, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Egitto?

Per seguire la campagna egiziana con Mo Salah basta sintonizzarsi su beIN Sports.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare l'Egitto ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale egiziana, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la visione gratuita. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) . Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta dell'Egitto!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM per viaggi di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. È ideale per seguire i Mondiali del 2026 in streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti ) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente scheda SIM fisica o graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



