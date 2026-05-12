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Dove vedere oggi l'Austria ai Mondiali FIFA 2026? Prossima partita, orario, canali TV e dirette streaming

Austria
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In Austria la partita è gratis su ORF e ServusTV, anche in streaming. In Giordania si vede su beIN Sports o tramite l’app beIN Sports Connect.

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Quando giocherà di nuovo l’Austria ai Mondiali FIFA 2026?

L'Austria tornerà in campo il 16 giugno 2026 (ora locale) al Levi's Stadium di Santa Clara, California, affrontando la Giordania. Sarà la prima volta degli austriaci ai Mondiali dopo 28 anni e il debutto assoluto dei giordani.


Avversario

Giordania

Data

Martedì 16 giugno 2026

Calcio d'inizio

21:00 PDT (ora locale) / 06:00 CEST (Austria)

Stadio

Levi's Stadium (Stadio della Baia di San Francisco)

Città

Santa Clara, California (USA)


La Giordania, reduce dal secondo posto in Coppa d’Asia AFC 2024, non va sottovalutata, ma i bookmaker favoriscono l’Austria di Ralf Rangnick, decisa a conquistare i tre punti. Con un Gruppo J impegnativo, che include l’Argentina campione in carica sei giorni dopo, questa gara è un “must-win” per l’Austria, che punta a un posto tra le prime due e agli ottavi di finale.

Calendario completo dell'Austria ai Mondiali FIFA 2026

Data

Partita

Luogo

16 giugno 2026

Austria vs. Giordania

Levi's Stadium (Santa Clara, CA)

22 giugno 2026

Argentina-Austria

AT&T Stadium (Arlington, TX)

27 giugno 2026

Algeria-Austria

Arrowhead Stadium (Kansas City, MO)

Le migliori VPN per guardare l'Austria ai Mondiali FIFA 2026

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Per seguire ogni momento della corsa all'oro dell'Austria, sintonizzati sulla diretta in chiaro su ORF e ServusTV.



Emittenti mondiali della Coppa del Mondo FIFA 2026

🌍 Paese/Regione

📺 Emittente

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Algeria

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentina

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australia

SBS

🇦🇹 Austria

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaigian

Azerbaijan ITV

🇧🇪 Belgio

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnia-Erzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasile

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇰🇭 Cambogia

Hang Meas

🇨🇦 Canada

Bell Media

🇨🇱 Cile

Chilevisión

🇨🇳 Cina

CMG

🇨🇴 Colombia

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Croazia

HRT

🇨🇾 Cipro

Sigma TV

🇨🇿 Repubblica Ceca

ČT | TV Nova

🇩🇰 Danimarca

DR | TV2

🇪🇨 Ecuador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estonia

TV3

🇫🇯 Figi

FBC

🇫🇮 Finlandia

Yle | MTV3

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Germania

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Grecia

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Ungheria

MTVA

🇮🇸 Islanda

RÚV

🇮🇩 Indonesia

TVRI | RRI

🇮🇷 Iran

IRIB TV3

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇱 Israele

KAN | Charlton

🇮🇹 Italia

RAI | DAZN

🇯🇵 Giappone

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kazakistan

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirghizistan

KTRK

🇱🇻 Lettonia

TV3 Lettonia

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

🇱🇹 Lituania

TV3 Lituania

🇱🇺 Lussemburgo

VRT | RTBF

🇲🇴 Macao

TDM

🇲🇻 Maldive

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Mauritius

MBC

🇲🇽 Messico

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Medio Oriente e Nord Africa

beIN Sports

🇲🇳 Mongolia

EduTV | Televisione Nazionale | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Montenegro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Paesi Bassi

NOS

🇳🇿 Nuova Zelanda

TVNZ

🇳🇮 Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Macedonia del Nord

Arena Sport

🇳🇴 Norvegia

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Perù

Perù: América Televisión

🇵🇭 Filippine

Aleph Group

🇵🇱 Polonia

TVP

🇵🇹 Portogallo

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Romania

Antena

🇷🇺 Russia

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbia

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapore

Singapore: Mediacorp

🇸🇰 Slovacchia

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slovenia

Arena Sport

🇿🇦 Sudafrica

SABC | SportyTV

🌏 Sud America

DSports | Disney+

🇰🇷 Corea del Sud

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Spagna

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Africa subsahariana

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Svezia

SVT | TV4

🇨🇭 Svizzera

SRG SSR

🇹🇼 Taiwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tagikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor Est

ETO

🇹🇷 Turchia

TRT

🇹🇲 Turkmenistan

Sport del Turkmenistan

🇺🇦 Ucraina

MEGOGO

🇬🇧 Regno Unito

BBC | ITV

🇺🇸 Stati Uniti

Fox Sports (inglese) | Telemundo (spagnolo)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

VTV



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