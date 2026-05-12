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Il ritorno dell'Austria ai Mondiali inizia il 16 giugno 2026 (ora locale) al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, contro la Giordania. È un evento storico: l'Austria manca dal torneo da 28 anni, mentre la Giordania debutta.





Avversario Giordania Data Martedì 16 giugno 2026 Calcio d'inizio 21:00 PDT (ora locale) / 06:00 CEST (Austria) Stadio Levi's Stadium (Stadio della Baia di San Francisco) Città Santa Clara, California (USA)





La Giordania, vicecampione dell’AFC Asian Cup 2024, non è un avversario semplice, ma i bookmaker indicano l’Austria di Ralf Rangnick come favorita. Con un Gruppo J impegnativo che include l’Argentina campione in carica sei giorni dopo, vincere è essenziale per l’Austria per puntare al passaggio agli ottavi.

Calendario completo dell'Austria ai Mondiali FIFA 2026

Data Partita Luogo 16 giugno 2026 Austria vs. Giordania Levi's Stadium (Santa Clara, CA) 22 giugno 2026 Argentina-Austria AT&T Stadium (Arlington, TX) 27 giugno 2026 Algeria-Austria Arrowhead Stadium (Kansas City, MO)

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Emittenti mondiali della Coppa del Mondo FIFA 2026

🌍 Paese/Regione 📺 Emittente 🇦🇫 Afghanistan ATN 🇦🇱 Albania TV Klan 🇩🇿 Algeria ENTV 🇦🇩 Andorra RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentina Telefe | TV Pública 🇦🇺 Australia SBS 🇦🇹 Austria ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaigian Azerbaigian ITV 🇧🇪 Belgio VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivia Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosnia-Erzegovina Arena Sport 🇧🇷 Brasile Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgaria BNT 🇰🇭 Cambogia Hang Meas 🇨🇦 Canada Bell Media 🇨🇱 Cile Chilevisión 🇨🇳 Cina CMG 🇨🇴 Colombia Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Costa Rica Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Croazia HRT 🇨🇾 Cipro Sigma TV 🇨🇿 Repubblica Ceca ČT | TV Nova 🇩🇰 Danimarca DR | TV2 🇪🇨 Ecuador Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonia TV3 🇫🇯 Figi FBC 🇫🇮 Finlandia Yle | MTV3 🇫🇷 Francia M6 | beIN Sports 🇩🇪 Germania ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Grecia ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Ungheria MTVA 🇮🇸 Islanda RÚV 🇮🇩 Indonesia TVRI | RRI 🇮🇷 Iran IRIB TV3 🇮🇪 Irlanda RTÉ 🇮🇱 Israele KAN | Charlton 🇮🇹 Italia RAI | DAZN 🇯🇵 Giappone NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazakistan QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kirghizistan KTRK 🇱🇻 Lettonia TV3 Lettonia 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR 🇱🇹 Lituania TV3 Lituania 🇱🇺 Lussemburgo VRT | RTBF 🇲🇴 Macao TDM 🇲🇻 Maldive Medianet 🇲🇹 Malta PBS 🇲🇺 Mauritius MBC 🇲🇽 Messico TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Medio Oriente e Nord Africa beIN Sports 🇲🇳 Mongolia EduTV | Televisione Nazionale | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Montenegro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Nepal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Paesi Bassi NOS 🇳🇿 Nuova Zelanda TVNZ 🇳🇮 Nicaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Macedonia del Nord Arena Sport 🇳🇴 Norvegia NRK | TV2 🇵🇦 Panama Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Perù Perù: América Televisión 🇵🇭 Filippine Aleph Group 🇵🇱 Polonia TVP 🇵🇹 Portogallo Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Romania Antena 🇷🇺 Russia Match TV 🇸🇲 San Marino RAI | DAZN 🇷🇸 Serbia RTS | Arena Sport 🇸🇬 Singapore Singapore: Mediacorp 🇸🇰 Slovacchia STVR | TV JOJ 🇸🇮 Slovenia Arena Sport 🇿🇦 Sudafrica SABC | SportyTV 🌏 Sud America DSports | Disney+ 🇰🇷 Corea del Sud JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 Spagna RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 Africa subsahariana New World TV | SuperSport 🇸🇪 Svezia SVT | TV4 🇨🇭 Svizzera SRG SSR 🇹🇼 Taiwan ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tagikistan Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor Est ETO 🇹🇷 Turchia TRT 🇹🇲 Turkmenistan Sport del Turkmenistan 🇺🇦 Ucraina MEGOGO 🇬🇧 Regno Unito BBC | ITV 🇺🇸 Stati Uniti Fox Sports (inglese) | Telemundo (spagnolo) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Uzbekistan Zo'r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV









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