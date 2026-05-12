In Austria la partita è gratis su ORF e ServusTV, anche in streaming. In Giordania si vede su beIN Sports o tramite l’app beIN Sports Connect.
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Il ritorno dell'Austria ai Mondiali inizia il 16 giugno 2026 (ora locale) al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, contro la Giordania. È un evento storico: l'Austria manca dal torneo da 28 anni, mentre la Giordania debutta.
Avversario
Giordania
Data
Martedì 16 giugno 2026
Calcio d'inizio
21:00 PDT (ora locale) / 06:00 CEST (Austria)
Stadio
Levi's Stadium (Stadio della Baia di San Francisco)
Città
Santa Clara, California (USA)
La Giordania, vicecampione dell’AFC Asian Cup 2024, non è un avversario semplice, ma i bookmaker indicano l’Austria di Ralf Rangnick come favorita. Con un Gruppo J impegnativo che include l’Argentina campione in carica sei giorni dopo, vincere è essenziale per l’Austria per puntare al passaggio agli ottavi.
Calendario completo dell'Austria ai Mondiali FIFA 2026
Data
Partita
Luogo
16 giugno 2026
Austria vs. Giordania
Levi's Stadium (Santa Clara, CA)
22 giugno 2026
Argentina-Austria
AT&T Stadium (Arlington, TX)
27 giugno 2026
Algeria-Austria
Arrowhead Stadium (Kansas City, MO)
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Per seguire ogni momento della corsa all'oro dell'Austria, sintonizzati sulla diretta in chiaro su ORF e ServusTV.
Emittenti mondiali della Coppa del Mondo FIFA 2026
🌍 Paese/Regione
📺 Emittente
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albania
TV Klan
🇩🇿 Algeria
ENTV
🇦🇩 Andorra
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentina
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Australia
SBS
🇦🇹 Austria
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaigian
Azerbaigian ITV
🇧🇪 Belgio
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosnia-Erzegovina
Arena Sport
🇧🇷 Brasile
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgaria
BNT
🇰🇭 Cambogia
Hang Meas
🇨🇦 Canada
Bell Media
🇨🇱 Cile
Chilevisión
🇨🇳 Cina
CMG
🇨🇴 Colombia
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Croazia
HRT
🇨🇾 Cipro
Sigma TV
🇨🇿 Repubblica Ceca
ČT | TV Nova
🇩🇰 Danimarca
DR | TV2
🇪🇨 Ecuador
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estonia
TV3
🇫🇯 Figi
FBC
🇫🇮 Finlandia
Yle | MTV3
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Germania
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Grecia
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hong Kong
PCCW
🇭🇺 Ungheria
MTVA
🇮🇸 Islanda
RÚV
🇮🇩 Indonesia
TVRI | RRI
🇮🇷 Iran
IRIB TV3
🇮🇪 Irlanda
RTÉ
🇮🇱 Israele
KAN | Charlton
🇮🇹 Italia
RAI | DAZN
🇯🇵 Giappone
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Kazakistan
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kirghizistan
KTRK
🇱🇻 Lettonia
TV3 Lettonia
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
🇱🇹 Lituania
TV3 Lituania
🇱🇺 Lussemburgo
VRT | RTBF
🇲🇴 Macao
TDM
🇲🇻 Maldive
Medianet
🇲🇹 Malta
PBS
🇲🇺 Mauritius
MBC
🇲🇽 Messico
TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Medio Oriente e Nord Africa
beIN Sports
🇲🇳 Mongolia
EduTV | Televisione Nazionale | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Montenegro
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Nepal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Paesi Bassi
NOS
🇳🇿 Nuova Zelanda
TVNZ
🇳🇮 Nicaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Macedonia del Nord
Arena Sport
🇳🇴 Norvegia
NRK | TV2
🇵🇦 Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Perù
Perù: América Televisión
🇵🇭 Filippine
Aleph Group
🇵🇱 Polonia
TVP
🇵🇹 Portogallo
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Romania
Antena
🇷🇺 Russia
Match TV
🇸🇲 San Marino
RAI | DAZN
🇷🇸 Serbia
RTS | Arena Sport
🇸🇬 Singapore
Singapore: Mediacorp
🇸🇰 Slovacchia
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Slovenia
Arena Sport
🇿🇦 Sudafrica
SABC | SportyTV
🌏 Sud America
DSports | Disney+
🇰🇷 Corea del Sud
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 Spagna
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 Africa subsahariana
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Svezia
SVT | TV4
🇨🇭 Svizzera
SRG SSR
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ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tagikistan
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Timor Est
ETO
🇹🇷 Turchia
TRT
🇹🇲 Turkmenistan
Sport del Turkmenistan
🇺🇦 Ucraina
MEGOGO
🇬🇧 Regno Unito
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🇺🇸 Stati Uniti
Fox Sports (inglese) | Telemundo (spagnolo)
🇺🇾 Uruguay
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Uzbekistan
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnam
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