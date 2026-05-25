Dove vedere oggi l'Arabia Saudita ai Mondiali FIFA 2026? Prossima partita, orario, canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Da ricordare:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Arabia Saudita la partita sarà trasmessa da beIN SPORTS, che detiene i diritti per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA). L’evento sarà visibile sui canali beIN SPORTS MAX e in streaming su beIN CONNECT. In Uruguay la gara sarà trasmessa in chiaro da Canal 5 e in streaming su Antel TV, mentre DirecTV Sports (DSports) offrirà tutte le 104 partite via pay-TV e sulla sua app DGO.

Qual è la prossima partita dell'Arabia Saudita ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della fase a gironi del Mondiale FIFA 2026 tra Arabia Saudita e Uruguay si terrà a Miami Stadium. La partita, che vede i “Falchi Verdi” affrontare una storica potenza sudamericana, sarà trasmessa in chiaro e sulle piattaforme a pagamento.

Dettagli Informazioni Avversario Uruguay Data Lunedì 15 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 18:00 (ora locale) / 23:00 (BST) Stadio Hard Rock Stadium Città Miami Gardens, Florida, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Arabia Saudita?

Per seguire la campagna mondiale dell'Arabia Saudita basta sintonizzarsi su beIN Sports.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare l'Arabia Saudita ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale dell'Arabia Saudita, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la partita in chiaro. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta dell'Arabia Saudita!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM per viaggi di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. È ideale per seguire i Mondiali del 2026 in streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e veloce.



