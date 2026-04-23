Dove vedere oggi l'Algeria ai Mondiali FIFA 2026? Diretta streaming e canali TV per le prossime partite

L'entusiasmo cresce mentre i Fennecs si preparano per un difficile girone J con Argentina, Giordania e Austria.

Paese / Regione

Emittente

Afghanistan

ATN

Albania

TV Klan

Algeria

ENTV

Andorra

RTVE | M6 | DAZN

Argentina

Telefe | TV Pública

Australia

SBS

Austria

ORF | ServusTV

Azerbaigian

ITV

Belgio

VRT | RTBF

Bolivia

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

Bosnia-Erzegovina

Arena Sport

Brasile

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

Bulgaria

BNT

Cambogia

Hang Meas

Canada

Bell Media

Cile

Chilevisión

Cina

CMG

Colombia

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

Croazia

HRT

Cipro

Sigma TV

Repubblica Ceca

ČT | TV Nova

Danimarca

DR | TV2

Ecuador

Teleamazonas

El Salvador

TCS | Tigo Sports

Estonia

TV3

Figi

FBC

Finlandia

Yle | MTV3

Francia

M6 | beIN Sports

Germania

ARD | ZDF | Magenta Sport

Grecia

ERT

Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

Honduras

Televicentro | Tigo Sports

Hong Kong

PCCW

Macedonia

MTVA

Islanda

RÚV

Indonesia

TVRI | RRI

Iran

IRIB TV3

Irlanda

RTÉ

Israele

KAN | Charlton

Italia

RAI | DAZN

Giappone

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

Kazakistan

QAZTRK

Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

Kirghizistan

KTRK

Lettonia

TV3 Lettonia

Liechtenstein

SRG SSR

Lituania

TV3 Lituania

Lussemburgo

VRT | RTBF

Macau

TDM

Maldive

Medianet

Malta

PBS

Mauritius

MBC

Messico

TelevisaUnivision | TV Azteca

Medio Oriente e Nord Africa

beIN Sports

Mongolia

EduTV | Televisione Nazionale | Suld TV | MNB | mobihome VOO

Montenegro

Arena Sport | RTCG

Nepal

Acepro Media | Prime TV

Paesi Bassi

NOS

Nuova Zelanda

TVNZ

Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

Macedonia del Nord

Arena Sport

Norvegia

NRK | TV2

Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

Perù

América Televisión

Filippine

Aleph Group

Polonia

TVP

Portogallo

Sport TV | LiveModeTV

Romania

Antena

Russia

Match TV

San Marino

RAI | DAZN

Serbia

RTS | Arena Sport

Singapore

Mediacorp

Slovacchia

STVR | TV JOJ

Slovenia

Arena Sport

Sudafrica

SABC | SportyTV

Sud America

DSports | Disney+

Corea del Sud

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

Spagna

RTVE | Mediapro | DAZN

Africa subsahariana

New World TV | SuperSport

Svezia

SVT | TV4

Svizzera

SRG SSR

Taiwan

ELTA | EBC | TTV

Tajikistan

Varzish TV | TV Football

Timor Est

ETO

Turchia

TRT

Turkmenistan

Sport in Turkmenistan

Ucraina

MEGOGO

Regno Unito

BBC | ITV

Stati Uniti

Fox Sports (inglese) | Telemundo (spagnolo)

Uruguay

Canal 5 | Antel TV

Uzbekistan

Zo'r TV

Venezuela

Televen

Vietnam

VTV

Per seguire la corsa verso la gloria di Riyad Mahrez e Mohamed Amoura, sintonizzatevi su ENTV e beIN Sports in Algeria.

Quando si giocherà la prossima partita dell'Algeria?

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone J
GEHA Field at Arrowhead Stadium

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per seguire l'Algeria ai Mondiali FIFA 2026.

Per seguire la Nazionale algerina, basta collegarsi virtualmente a un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come fare:

Come guardare ENTV con una VPN: guida passo passo

  1. Scegli una VPN veloce: tra le migliori per il 2026 ci sono ExpressVPN, NordVPN e Surfshark.
  2. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (laptop, telefono o smart TV)
  3. Connettiti a un server strategico
  4. Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente.
  5. Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta dell'Algeria!

Con chi giocherà l'Algeria ai Mondiali FIFA 2026

L'Algeria è stata sorteggiata nel Gruppo J e affronterà avversari di rilievo in tre città statunitensi.

Ecco la formazione ufficiale dell'Algeria per la fase a gironi:

Avversari del Gruppo J

  • Argentina (CONMEBOL)
  • Austria (UEFA)
  • Giordania (AFC)
