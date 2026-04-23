Paese / Regione
Emittente
Afghanistan
ATN
Albania
TV Klan
Algeria
ENTV
Andorra
RTVE | M6 | DAZN
Argentina
Telefe | TV Pública
Australia
SBS
Austria
ORF | ServusTV
Azerbaigian
ITV
Belgio
VRT | RTBF
Bolivia
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
Bosnia-Erzegovina
Arena Sport
Brasile
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
Bulgaria
BNT
Cambogia
Hang Meas
Canada
Bell Media
Cile
Chilevisión
Cina
CMG
Colombia
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
Croazia
HRT
Cipro
Sigma TV
Repubblica Ceca
ČT | TV Nova
Danimarca
DR | TV2
Ecuador
Teleamazonas
El Salvador
TCS | Tigo Sports
Estonia
TV3
Figi
FBC
Finlandia
Yle | MTV3
Francia
M6 | beIN Sports
Germania
ARD | ZDF | Magenta Sport
Grecia
ERT
Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
Honduras
Televicentro | Tigo Sports
Hong Kong
PCCW
Macedonia
MTVA
Islanda
RÚV
Indonesia
TVRI | RRI
Iran
IRIB TV3
Irlanda
RTÉ
Israele
KAN | Charlton
Italia
RAI | DAZN
Giappone
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
Kazakistan
QAZTRK
Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
Kirghizistan
KTRK
Lettonia
TV3 Lettonia
Liechtenstein
SRG SSR
Lituania
TV3 Lituania
Lussemburgo
VRT | RTBF
Macau
TDM
Maldive
Medianet
Malta
PBS
Mauritius
MBC
Messico
TelevisaUnivision | TV Azteca
Medio Oriente e Nord Africa
beIN Sports
Mongolia
EduTV | Televisione Nazionale | Suld TV | MNB | mobihome VOO
Montenegro
Arena Sport | RTCG
Nepal
Acepro Media | Prime TV
Paesi Bassi
NOS
Nuova Zelanda
TVNZ
Nicaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
Macedonia del Nord
Arena Sport
Norvegia
NRK | TV2
Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
Perù
América Televisión
Filippine
Aleph Group
Polonia
TVP
Portogallo
Sport TV | LiveModeTV
Romania
Antena
Russia
Match TV
San Marino
RAI | DAZN
Serbia
RTS | Arena Sport
Singapore
Mediacorp
Slovacchia
STVR | TV JOJ
Slovenia
Arena Sport
Sudafrica
SABC | SportyTV
Sud America
DSports | Disney+
Corea del Sud
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
Spagna
RTVE | Mediapro | DAZN
Africa subsahariana
New World TV | SuperSport
Svezia
SVT | TV4
Svizzera
SRG SSR
Taiwan
ELTA | EBC | TTV
Tajikistan
Varzish TV | TV Football
Timor Est
ETO
Turchia
TRT
Turkmenistan
Sport in Turkmenistan
Ucraina
MEGOGO
Regno Unito
BBC | ITV
Stati Uniti
Fox Sports (inglese) | Telemundo (spagnolo)
Uruguay
Canal 5 | Antel TV
Uzbekistan
Zo'r TV
Venezuela
Televen
Vietnam
VTV
Per seguire la corsa verso la gloria di Riyad Mahrez e Mohamed Amoura, sintonizzatevi su ENTV e beIN Sports in Algeria.
Quando si giocherà la prossima partita dell'Algeria?
Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per seguire l'Algeria ai Mondiali FIFA 2026.
Per seguire la Nazionale algerina, basta collegarsi virtualmente a un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come fare:
Come guardare ENTV con una VPN: guida passo passo
- Scegli una VPN veloce: tra le migliori per il 2026 ci sono ExpressVPN, NordVPN e Surfshark.
- Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (laptop, telefono o smart TV)
- Connettiti a un server strategico
- Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente.
- Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta dell'Algeria!
Con chi giocherà l'Algeria ai Mondiali FIFA 2026
L'Algeria è stata sorteggiata nel Gruppo J e affronterà avversari di rilievo in tre città statunitensi.
Ecco la formazione ufficiale dell'Algeria per la fase a gironi:
Avversari del Gruppo J
- Argentina (CONMEBOL)
- Austria (UEFA)
- Giordania (AFC)